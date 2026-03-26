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Devises : le '$-Index' renoue avec les 100,00, le stress des marchés s'exacerbe
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 19:52

Le "$-Index" reprend 0,35% et se hisse vers 99,95$... la barre des 100 est toute proche, le billet vert retrouve manifestement son statut de "refuge ultime".

L'Euro recule symétriquement de -0,25% vers 1,1530, la Livre de -0,3% vers 1,333, le Franc suisse de -0,4% vers 0,7950 (et -0,15% contre Euro qui se redresse vers 0,9170)... et le Yuan cède 0,15% vers 6,9810.

Il existe une relation symétrique et inverse du Dollar avec l'Or noir mais elle est neutralisée dans le contexte géopolitique actuel et les 2 actifs progressent de concert.
On assite à une nouvelle flambée du baril de Brent de 99$ vers 108 dollars en 24h ( 5%), le "WTI" repassant de 88 à 95 dollars ( 4%).

L'Or et l'argent sont symétriquement victimes de dégagements, et cela est un scénario classique quand les taux se tendent et que le "VIX" bondit de 10% vers 27,8 (des opérateurs sont contraints de se délester des actifs qui leur procurent de grosses plus values pour honorer les "appels de marge"): l'Or perd -2,8% vers 4 370$, l'argent -5,5% vers 66,8$.

Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente... des scores de plein emploi inoxydable mais les signaux de dégradation se multiplient et la hausse du prix des carburants au-delà de 4 dollars le gallon en moyenne sur le territoire américain instaure un climat pré-inflationniste.

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