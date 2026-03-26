Devises : le '$-Index' renoue avec les 100,00, le stress des marchés s'exacerbe
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 19:52
L'Euro recule symétriquement de -0,25% vers 1,1530, la Livre de -0,3% vers 1,333, le Franc suisse de -0,4% vers 0,7950 (et -0,15% contre Euro qui se redresse vers 0,9170)... et le Yuan cède 0,15% vers 6,9810.
Il existe une relation symétrique et inverse du Dollar avec l'Or noir mais elle est neutralisée dans le contexte géopolitique actuel et les 2 actifs progressent de concert.
On assite à une nouvelle flambée du baril de Brent de 99$ vers 108 dollars en 24h ( 5%), le "WTI" repassant de 88 à 95 dollars ( 4%).
L'Or et l'argent sont symétriquement victimes de dégagements, et cela est un scénario classique quand les taux se tendent et que le "VIX" bondit de 10% vers 27,8 (des opérateurs sont contraints de se délester des actifs qui leur procurent de grosses plus values pour honorer les "appels de marge"): l'Or perd -2,8% vers 4 370$, l'argent -5,5% vers 66,8$.
Sur le plan macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont établies à 210 000, légèrement en dessous des attentes (211 000), après 205 000 la semaine précédente... des scores de plein emploi inoxydable mais les signaux de dégradation se multiplient et la hausse du prix des carburants au-delà de 4 dollars le gallon en moyenne sur le territoire américain instaure un climat pré-inflationniste.
A lire aussi
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 19H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour. Le pétrole poursuit sa remontée, les Bourses en repli Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse stimulés par les signaux ... Lire la suite
-
Les Etats-Unis s'en sont pris à l'Organisation mondiale du commerce à l'ouverture jeudi d'une conférence ministérielle à Yaoundé, la Chine prenant le contrepied en défendant l'OMC et appelant à "s'opposer aux actes d'unilatéralisme et de protectionnisme". "Les ... Lire la suite
-
Près de 30 ans après y avoir renoncé, le CIO a rétabli jeudi les tests génétiques de féminité à compter des JO-2028 de Los Angeles, bannissant du sport féminin les athlètes transgenres et une grande partie des athlètes intersexes. "L'admissibilité à toute épreuve ... Lire la suite
-
Selon une source, Pernod Ricard aurait entamé des négociations en vue d'une fusion avec le fabricant de Jack Daniel's
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte et des commentaires des analystes aux paragraphes 4-5, 7-11) par Emma ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer