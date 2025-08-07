Devises : le '$ Index' consolide vers 98,2, sur ses niveaux du 21 avril information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 19:29









(Zonebourse.com) - La séance a été animée questions 'stats' en Europe comme aux Etats Unis, mais tous ces chiffres publiés ont eu peu d'impact, aussi bien sur l'Euro ce matin que le Dollar dans l'après-midi : les parités monétaires ont été globalement stables (pas d'écarts supérieurs à 0,2% à signaler).



Seule la Livre s'et distinguée avec une progression de +0,5% (vers 1,3425$) suite à l'annonce d'une réduction de 25Pts de son taux directeur de 4,25 vers 4,00% (ce qui était prévu) car par ailleurs, elle n'a pas ouvert la porte à des baisses ultérieures ('pas de trajectoire prédéterminée').

La Livre s'est donc raffermie contre toutes devises, tandis que le Dollar Index grappillait 0,1% vers 98,2/98,25 (niveau de soutien testé le 21 avril).



L'Euro se replie de -0,2% vers 1,1635 alors qu'il gagnait 0,4% vers 1,1700 en matinée, la parité Yen/$ et Dollar canadien/$ reste quasi inchangée, le Franc suisse recule de -0,1% alors que les autorités helvétiques cherchent un meilleur accord que les 39% de droits de douane infligés par Trump.



Il y avait pas mal de chiffres aux Etats Unis, à commencer par la parution de données sur la productivité non-agricole aux Etats-Unis : elle a grimpé de 2,4% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,8% observé au trimestre précédent.



Ce rebond, qui traduit une croissance de 3,7% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 1,3%, s'est accompagné d'un bond de 4% du salaire horaire, d'où une hausse de 1,6% des coûts unitaires salariaux non-agricoles.

Les chiffres sont un peu moins positifs du côté de l'emploi: les inscriptions aux allocations chômage progressent +7.000 à 226.000 (cela reste historiquement très bas) et les stocks des grossistes progressent de +0,1% aux Etats-Unis, ce qui semble non-significatif alors que les importations américains vont être sérieusement impactées (baisse probable des volumes) avec les 'tarifs' entrés en vigueur ce 7 août.



Concernant la France, le déficit commercial est resté pratiquement stable à 7,62 milliards d'euros en juin, après 7,63 milliards le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.



D'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont accrues de 3,4 % à un peu plus de 50,6 milliards d'euros, mais cette progression s'est trouvée contrebalancée par des importations en hausse de 2,9 % à moins de 58,3 milliards.



Enfin, notons qu'outre-Rhin, après un tassement de 0,1 % en mai (chiffre fortement révisé d'une première estimation qui était de +1,2 %), la production industrielle allemande en volume a reculé de 1,9 % en juin par rapport au mois précédent, selon Destatis : si cette tendance se prolonge, l'Allemagne se retrouvera de nouveau en récession au 3ème trimestre.









