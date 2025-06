Devises : le $ faiblit mais l'Euro se montre le plus robuste information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 18:37









(CercleFinance.com) - Le Dollar se replie nettement ce mercredi et le '$-Index' lâche -0,5% vers 98,6: les planchers sont désormais très proches, à 0,5% près.



L'Euro progresse symétriquement de +0,55% vers 1,1490, le Franc suisse gagne 0,4% et le Yen ou la Livre se contentent de +0,25 à +0,3%.



Ce fléchissement est dû à la baisse de rémunération du billet vert suite à la publication du 'CPI' (légèrement mieux qu'attendu) : la détente des taux longs US fait la différence.

Le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de -4,5Pts de 4,475% vers 4,43%, le '30 ans' de -2Pts vers 4,918%, le '2 ans' s'impose comme le mieux disposé avec -5Pt vers 3,961%.



La détente qui n'allait pas de soi ce mercredi matin (le '10 ans' gravitait autour de 4,50%) s'est enclenché dès 14H31 avec les derniers chiffres très attendus des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis.



Heureusement, ils n'ont pas déçu, avec une inflation globale de +2,4% et 'core' (hors variables volatiles) de +2,8% : c'est 0,1% au-dessus d'avril mais c'est -0,1% de moins que prévu.



L'autre 'fait du jour' demeure l'annonce triomphaliste de Donald Trump évoquant un très bon accord commercial sino-américain mardi soir à Londres.

Mais cela suscite beaucoup d'incrédulité : 55% de droits de douane imposés aux produits chinois, 10% de la part de Pékin sur les imports US (avec rétablissement des exports de terres rares vers les US)... est-ce bien crédible ?





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.