Devises : le $ en souffrance, le Yen se raffermit, la Livre décroche
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 19:46
C'est clairement le bond de 0,8% de l'Euro vers 1,1910 et du Yen vers 155,9$ qui revoie le billet vert sous les 97.00.
Mais c'est le Franc suisse (qui pèse beaucoup moins lourd) qui remporte la palme de la hausse du jour avec 1,1% vers 0,7670 et 0,35% face au Franc suisse vers 0,9135 (nouveau sommet historique).
La fermeté du Yen s'explique par l'actualité politique du weekend au Japon : le triomphe de Sanae Takaichi aux législatives anticipées devait lui procurer une majorité plus solide.
Cela devait être un succès, c'est un tsunami : sa coalition remporte 354 sièges contre 111... l'opposition est réduite à un petits quart des députes).
Son plan de relance par le stimulus fiscal (plus de dépenses, moins d'impôt) a été littéralement plébiscité par les électeurs nippons et les cambistes semblent croire que plus de croissance soutiendra le Yen, alors que le recours à la planche à billet sera massif.
Tokyo, déjà euphorique depuis des semaines, du fait de l'anticipation d'une victoire sans suspens, exulte face à un succès politique d'une ampleur inespérée : la bourse japonaise a bondi à l'ouverture, façon "flash krach" haussier, avec un Nikkei fusant de 5%, à plus de 57 000Pts, le Topix flambant de 4%.
C'est un "full risk-on" historique qui a peut-être également contraint les investisseurs étranger à racheter du Yen, pour participer à la fête boursière.
C'est la situation inverse pour le 1er Ministre britannique qui se trouve grandement fragilisé : le chef du parti travailliste appelle Keir Starmer à démissionner (ce weekend, c'est son directeur de cabinet -Morgan McSweeney- qui avait annoncé quitter son poste, assumant son rôle de fusible, suite à l'affaire Peter Mandelson, lié à Jeffrey Epstein et inculpé de fuites d'informations sensibles dans les années 2010).
La fronde gronde de l'intérieur de son propre parti : sa grande impopularité résulte de l'imposition de taxes sur les capitaux étrangers (provoquant leur fuite) puis de la hausse de la fiscalité au sens large qui touche les entreprises domestiques et les particuliers, enfin des mesures qui remettent en cause le "free speech", la criminalisation de toute critique visant sa politique.
La Livre s'impose comme la devise la plus faible du jour avec un gain de 0,5% face au $ (1,3680) mais un recul de 0,35% face à l'Euro.
En Europe, pas grand chose à commenter : l'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, a progressé de 6Pts en séquentiel, bien au-delà des attentes, à 4,2, contre -0,2 attendu.
Les marchés obligataires pourraient s'animer mercredi avec la publication des chiffres de l'emploi américain, dont la publication avait été repoussée en raison d'un mini-shutdown.
Le point d'orgue retentira avec les données d'inflation publiées vendredi.
