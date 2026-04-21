Devises : le Dollar se redresse de 0,25%, l'Or et l'argent chutent de -2 et -4%
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 19:00
Le "$-Index" reprend 0,3% vers 98,40 et l'Euro rétrograde symétriquement de -0,35%, et de -0,05% supplémentaires face au Franc suisse (à 0,9170).
Le Yuan reste arrimé au billet vert mais lui cède quand même 0,07% ver 6,8210.
Les principaux mouvements du jour affectent clairement les métaux précieux, et notamment l'argent, qui lâche -4,2% vers 76,5$ (l'Or -2,2% vers 4.720$), de façon parfaitement symétrique au pétrole "WTI" qui grimpe de 4,6% vers 90,10$ (le "Brent" rajoute 4,8% vers 98,5$ à Londres).
Ce redressement brutal du baril aurait pu coûter cher aux indices US qui s'accrochent à leur sommets historiques (le Nasdaq-100 a même battu un nouveau record à 26.730Pts).
Il semble que les cambistes comme les détenteurs d'actions aient apprécié la robustesse des ventes au détail, un indicateur de premier plan sur les dépenses des consommateurs américains, pilier de la croissance : elles sont ressorties en hausse de 1,7%, déjouant des attentes plus prudentes (à 1,4% et après 0,7% en février).
La facture "carburant" peut expliquer la hausse des dépenses en mars, il faudra rogner sur autre chose en avril.
Autre surprise, les promesses de ventes de logements ont aussi bondi de 1,5% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1%. En parallèle, les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse de 1,8 à 2,5% : ce double sursaut semble traduire l'abondance de liquidités et une volonté de diversification de la part de ceux qui en détiennent.
Enfin, les stocks des entreprises américaines se sont accrus de 0,4% en février 2026 par rapport au mois précédent, après une stagnation en janvier (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%), selon le Département du Commerce.
En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands s'est largement enfoncé en terrain négatif ce mois-ci, tombant à -17,2 après -0,5 en mars, alors qu'il n'était attendu en recul que vers -5 par les économistes : le choc de la 3ème guerre du Golfe est aujourd'hui psychologique mais d'ici mi-mai, il deviendra réellement économique avec des pénuries à gérer (diesel, kérosène, ammoniac, nafta, polymères, etc.).
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