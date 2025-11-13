Devises : le Dollar s'affaiblit soudain après 3 séances de stabilité
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 19:04
Le '$-Index' recule fortement après 3 journées de stagnation et retombe de 99,45 vers 99,00 (il évolue sur ses 'plus bas' de la séance) et retrouve ses niveaux du 22 au 29 octobre dernier.
Le recul du Dollar est illustré par le rebond de l'Euro de +0,55% vers 1,1655, de +0,6% de la Livre... et le Franc suisse se distingue une fois de plus avec un puissant +0,8% vers 0,7910 (et +0,3% face à l'Euro pour un égaler un record établi vers 0,922 le 20 octobre dernier).
Le Yen reste faible avec une hausse de 0,28% face au Dollar (qui s'était projeté jusque vers 155,00 au plus haut ce matin) mais un repli de 0,25% face à l'Euro et -0,55% face au Franc suisse.
A noter également la progression du Yuan face au Dollar : +0,25% vers 7,0950.
Pas de sitimuli côté chiffres US: les prochaines 'stats' concernant l'inflation seront cruciales et le FOREX va devoir patienter car le CPI d'octobre n'a pu être calculé (et il ne le sera pas) et les données sur novembre sont partielles.
Même constat pour les chiffres de l'emploi avec 2 'NFP' passés par pertes et profits.
L'Euro n'a guère réagi lors de la publication du nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.
Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).
Par ailleurs, selon la première estimation de l'Office national de statistiques (ONS), le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une croissance de 0,3% observée au 2e trimestre.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse jeudi, après avoir toutefois battu un nouveau record en séance, les investisseurs oscillant entre le soulagement lié à la fin du "shutdown" aux Etats-Unis et l'incertitude née de l'absence de données statistiques officielles. ... Lire la suite
-
Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a décalé la publication de ses résultats pour le premier semestre, prévus jeudi soir, et demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris, a-t-il annoncé sans avancer d'explications à ce stade. "Ubisoft a demandé ... Lire la suite
-
La Cnam a été condamnée jeudi à Strasbourg pour homicide involontaire après le suicide en 2023 d'une médecin conseil "débordée", un drame qui jette une lumière crue sur un métier "délicat". Le tribunal judiciaire de Strasbourg a suivi les réquisitions du procureur, ... Lire la suite
-
"Je pense que rien ne sera accompli [lors de la COP30] au moins au niveau du leadership parmi les dirigeants mondiaux", déclare Paul Watson, fondateur de l'association Sea Shepherd, lors d'une interview en marge de la COP30 à Belém, au Brésil.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer