Devises : le communiqué de la FED ne provoque pas de remous, mission accomplie ?
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 20:23
La FED a confirmé la réduction de son taux directeur à 3,50/3,75% et l'information la plus attendue ne bouleverse pas les marchés : la FED va maintenir son "bilan", ce qui signifie qu'elle va racheter des instruments à un rythme comparable à ce qu'elle pratique actuellement (40Mds$ de T-Bills).
Cela ne valide pas l'espoir d'un "QE" incluant des achats de T-Bonds, MBS, etc..
La décision du jour a été "contestée" par 2 membres de la FED (Smidt et Golsbee), 4 voulaient un statu quo et les "dot.plots" suggèrent qu'ils pourraient être 2 fois plus nombreux (7 contre une baisse de taux, 11 en faveur) lors de la réunion de janvier.
La FED répète qu'elle reste "data dependant" et anticipe une inflation se tassant légèrement de 2,6% vers 2,5% en 2026 (cela reste un peu trop élevé), relève sa prévision de croissance de 1,9% à 2,4%, mais constate fin 2025 un marché du travail qui s'affaiblit..
Le premiers commentaires estiment que le communiqué de la FED est plutôt "dovish" parce qu'il laisse "les portes ouvertes".
Cette interprétation semble l'emporter puisque le "$ Index" perd 0,15% de plus tandis que l'Euro prend 0,35% vers 1,1670.
Le Yen reprend 0,3% vers 156,30 et le Franc suisse ressort comme le plus recherché avec 0,7% face au $ (0,8015) et 0,3% face à l'Euro (vers 0,9355).
Si la troisième baisse de taux de la Fed en trois mois ne faisait pas de doute, les marchés n'ont pas eu de réponse claire concernant la poursuite de son cycle d'assouplissement monétaire début 2026 : s'il y avait une baisse en janvier, ce pourrait être la dernière.
Au Japon, comme aux Etats ou en Europe, les marchés obligataires se dégradent, et même assez fortement depuis fin novembre, aucune embellie ne dure plus de quelques heures : les anticipations d'inflation pourraient mettre à mal une vision "goldilocks" de l'économie si le pétrole se mettait à remonter depuis les planchers annuels que l'on tutoie actuellement.
A lire aussi
-
Google a annoncé mercredi tester des résumés d'articles de presse générés avec l'intelligence artificielle dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec des médias, parmi d'autres innovations censées répondre aux reproches de pillage des contenus journalistiques ... Lire la suite
-
Plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 14 morts, amenant Donald Trump à s'engager à intervenir pour "arrêter" les hostilités. "Les civils ... Lire la suite
-
Des tirs d’artillerie résonnent au loin tandis que le Thaïlandais Boonkerd Yoodeerum s’installe sur un lit pliant, sous un pont où il s'est réfugié avec sa famille, près de la frontière avec le Cambodge, où des combats entre les deux pays ont repris depuis dimanche ... Lire la suite
-
par Howard Schneider La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit mercredi de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, et a laissé entendre qu'elle pourrait les réduire de nouveau de seulement un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer