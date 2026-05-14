Devises : le $ aligne une 3ème hausse après ventes détail prix import

(Zonebourse.com) - Le "Dollar-Index" poursuit son avancée avec une 3ème séance de progression très comparable aux 2 précédentes : le "$-Index" affiche 0,26% à 98,78 et retrouve ses niveaux du 30 avril.

Symétriquement, on retrouve l'Euro en repli de -0,33% vers 1,1677, le Yen lâche 0,2% vers 158,2, le Franc suisse seulement 0,15% (il remonte au-delà de 0,9150 face à l'Euro, de 0,13% vers 0,9145).

Les chiffres relatifs à l'inflation aux Etats Unis (CPI, PPI, prix à l'import) alimentent les speculations sur un relèvement des taux par la FED, mais les cambistes ne semblent pas convaincus de ce scénario, espérant qu'une désescalade dans le Golfe entrainera le reflux du baril.

Le chiffre qui fâche, c'est l'indice des prix à l'importation qui est ressorti à 1,9% en avril après une progression de 0,9% en mars.

Il était attendu en hausse de 1%... mais cela n'a curieusement pas d'impact brutal sur les changes et le bond du "PPI" à 6% annualisé la veille n'avait pas davantage fait réagir le marché obligataire US (tension marginale de 2Pts... aussitôt reperdus ce jeudi).

Côté emploi, le Département du Travail des Etats-Unis a dévoilé une hausse de 12.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 4 mai, à 221.000.

Le nombre de nouveaux inscrits est supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.

Le chiffre le plus attendu concernait les ventes au détail ont augmenté de seulement 0,5% entre mars et avril aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent.

Hors automobile, la hausse passe de 1,9% à 0,7%, les ventes de meubles et articles de maison s'effondrent de 2,6% à -2%, les ventes de grands magasins dévissent littéralement de 4,9% vers 3,2%.

"L'une des grandes surprises de cette publication est que les ventes en stations-service n'ont que faiblement augmenté en avril ( 1,7 MdUSD sur le mois).

In fine, la hausse des prix à la pompe n'aura occasionné qu'environ 17 MdsUSD de dépenses supplémentaires dans les stations-service sur l'ensemble des mois de mars et d'avril", commente Bastien Drut, Responsable Stratégie et Analyse chez CPRAM.

Les ménages réduisent autant que possible leur déplacement avec un gallon de "sans plomb" facturé plus de 4,50$ en moyenne, et gallon de diesel coûtant presque 1$ de plus.

Le prix du baril risque de repartir à la hausse alors que les stocks de pétrole aux Etats-Unis se sont contractés de 4,3 millions de barils la semaine dernière soit bien plus qu'anticipé (-1,6 million de barils).

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a d'ailleurs évoqué "un resserrement rapide des stocks mondiaux de pétrole" : ils sont tombés au plus bas depuis 4 ans, niveau atteint lors de la libération des stocks par Biden pour endiguer l'inflation proche de 10% fin 2021 début 2022.

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