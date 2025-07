Devises : l'Euro poursuit sa glissade, l'emploi US faiblit information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 20:09









(CercleFinance.com) - Nouvelle journée de progression du Dollar, lequel poursuit son redressement depuis que les rumeurs, puis la confirmation d'accords commerciaux s'enchainent : cela a commencé avec l'annonce par Trump d'un 'deal' avec la Chine (un coup de bluff... les pourparlers bilatéraux sont prolongés de 3 mois).

Après la capitulation de l'Europe face aux exigences de Trump, les investisseurs continuent de se délester de l'Euro, qui s'est enfoncé jusque vers 1,1520 avant de limiter un peu la casse vers 1,1540 (-0,4%, soit -1,70% en 48H).

Le Dollar ne progresse que de façon modeste face aux autres devises : le '$-Index' reprend de son côté 0,45 à 99,05... l'essentiel de sa remontée depuis vendredi étant liée au plongeon de l'Euro, puis à celui du Franc suisse (-1% lundi, -0,5% ce mardi).



Difficile de relier le rebond du Dollar aux 'chiffres du jour' : les jeux étaient fait avant leur publication, et par ailleurs, il y eu du bon et du moins bon ce mardi : la confiance du consommateur américain s'est un peu améliorée en juillet, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice est ressorti à 97,2 ce mois-ci contre 95,2 en juin (chiffre révisé de 93 en estimation initiale).



Dans le détail, le sous-indice mesurant leur jugement de la situation actuelle a reculé 1,5 point à 131,5, mais celui de leurs anticipations a grimpé de 4,5 points à 74,4, restant néanmoins sous le seuil des 80 censé annoncer une récession à venir.



'Les consommateurs se sont sentis moins pessimistes à propos des futures conditions d'activité et de l'emploi, et plus optimistes à propos des revenus futures', précise Stéphanie Guichard, senior économiste au Conference Board.

En revanche, un signal plus faible a été envoyé par le rapport' JOLTS': le nombre des offres d'emploi et celui des recrutements ont baissé en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois.



Le nombre d'offres d'emploi, un bon indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 275.000 pour revenir à moins de 7,44 millions selon des données provisoires, a annoncé mardi le Département du Travail dans son rapport mensuel dit 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey).

Le consensus en anticipait, en comparaison, autour de 7,55 millions.



Dans le détail, le nombre d'offres d'emploi a diminué dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration (-308.000), des soins de santé et de l'assistance sociale (-244.000), ainsi que des finances et des assurances (-142 000), mais a augmenté dans le commerce de détail (+190.000), le secteur des technologies de l'information (+6700) et l'enseignement dans les administrations publiques locales et fédérales (+61.000).

Le nombre de recrutements a parallèlement diminué à 5,20 millions, contre 5,46 millions le mois précédent.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.