Devises : l'érosion du $ s'accélère après annonces de Trump

(CercleFinance.com) - Nette rechute du Dollar ce vendredi (le '$-Index' lâche -0,9% vers 99,05, soit -2% hebdo), malgré des taux US qui après s'être fortement détendus en séance... sont revenus sur des niveaux assez proches de ceux de la veille.

La baisse du Dollar était déjà bien enclenchée en amont du communiqué de Trump concernant de possibles 'tarifs' de 50% sur les importations en provenance d'Europe : cette annonce a d'abord fait chuter les rendements des T-Bonds de -8 à -9Pts entre 13H40 et 14H, mais les écarts se sont fortement réduits par la suite, à -1Pt sur le '10 ans US (à 4,523% après un 'plus bas' à 4,445%), à -3,3Pts le '30 ans' à 5,031%... et le '2 ans' s'est replié, pour le symbole, sous les 4% (à 3,996%).



Les cambiste semblent avoir ignoré le rebond de +10% des ventes de maisons neuves en avril (tandis que les prix moyens ont reculé de -2% vers 407.200$).

Notons que cette hausse des ventes dans le 'neuf' n'est pas du tout 'raccord' avec l'annonce ce jeudi d'un tassement de 0,5% des ventes de logements anciens sur la même période (les américains revendent souvent un logement pour racheter plus grand dans du neuf, c'est rarement l'inverse, sauf pour les retraités).



Le Dollar s'était redressé de +0,3% entre 13H40 et 14H, après la publication d'un communiqué de Donald Trump qui menace d'imposer des tarifs douaniers de 50% sur tous les biens importés de l'UE à compter du 1er juin... mais il repris sa glissade en seconde partie journée aux US et finit au plus bas du jour et de la semaine.

L'Euro reprend +0,75% vers 1,1365, la Livre +0,9%, le Franc suisse grimpe de +0,95% et le Yen plus de 1% à 142,55: plus que 2% de gain avant de refranchir le cap technique des 139/$.



En Europe, la confiance des ménages français s'est dégradée en mai, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd trois points à 88, et s'éloigne ainsi de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,4% (+0,2% en 1ère estimation) au premier trimestre 2025 par rapport au dernier trimestre 2024, en données corrigées des prix, des variations saisonnières et calendaires, selon Destatis.





