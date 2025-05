Devises : $ en net repli avec la décrue des taux post PIB US information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 19:25









(CercleFinance.com) - La décrue du Dollar s'est accélérée après la publication de la seconde estimation de la croissance américaine au premier trimestre, ainsi que des derniers chiffres des inscriptions au chômage.



Le '$-Index' reperd l'intégralité de ses gains de la veille et un peu plus encore : -0,55% vers 99,33, l'Euro se montre le plus vigoureux avec +0,65% vers 1,1365, devant le Yen et le Franc suisse (+0,4%) puis la Livre (+0,15%).

Le cours du Dollar a suivi la baisse de sa rémunération : elle a chuté de -12Pts en cours de séance, passant de 4,544% à 4,425% (partant de 4,475% la veille).

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis ne s'est contracté que de 0,2% en rythme annualisé au premier trimestre 2025, selon le Département du Commerce qui avait annoncé un tassement de 0,3% en toute première lecture il y a un mois.

Cette légère baisse de la richesse créée, qui intervient après une croissance de 2,4% au trimestre précédent, est principalement attribuable à une augmentation des importations (anticipation de l'imposition de 'tarifs') et à une diminution des dépenses publiques.

Ces mouvements, qui semblent tous deux refléter des effets de la politique de Donald Trump, ont été partiellement compensés par des hausses de l'investissement, des dépenses de consommation des ménages et des exportations.

Par ailleurs, le Département du Travail annonce avoir enregistré 240.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 19 mai, en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 26.000 pour s'établir à 1.919.000 lors de la semaine du 12 mai, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Cela semble donner raison à la la Réserve fédérale qui dans ses 'minutes' publiées hier soir, a pointé une dégradation possible du marché de l'emploi et confirmé son approche prudente en matière de politique monétaire, mettant l'accent sur un environnement économique rendu plus incertain.



Les investisseurs tablent toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, même s'ils pensent désormais que la Fed devrait passer son tour en juin puis fin juillet.



Deux baisses du loyer de l'argent, c'est également ce qui est anticipé de la part de la BCE d'ici fin 2025, une baisse en juin, la suivante à la rentrée, ou au courant de l'automne.





