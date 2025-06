Devises : $ affaibli par l'emploi (ADP) et l'ISM 'services' information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 19:58









(CercleFinance.com) - Le Dollar repart à la baisse et efface tous ses gains de la veille, et plus encore, après la publication des créations d'emplois dans le secteur privé puis celle de l'ISM des 'services'.



Le '$-Index' décroche de -0,6% vers 98,67, ce qui le rapproche à moins de 0,5% de son plancher annuel de clôture (et même pluri-annuel) de 98,28.



C'est le Yen qui effectue la remontée la plus spectaculaire avec +0,9% vers 142,65, suivi du Franc suisse avec +0,75%, et l'Euro est 3ème avec +0,55% vers 1,14356.

Le Yuan ne bouge pas comme d'habitude face au billet vert mais il perd -0,5% face à l'Euro à 8,2140.



Le Dollar a été clairement affaibli par la publication de l'enquête mensuelle ADP : le secteur privé aux Etats-Unis a créé seulement 37.000 emplois en mai, soit bien moins que ce que prévoyaient les économistes qui anticipaient en moyenne 115.000 créations d'emplois le mois dernier, après les 60.000 postes d'avril (un chiffre finalement révisé à la baisse contre 62.000 en première lecture).



'Après un solide début d'année, les embauches des entreprises perdent de leur allant', a souligné Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



L'autre coup dur pour le Dollar, c'est la chute de l'un des 2 'baromètres' américains du secteur des 'services' : ils continuent de brosser un portrait paradoxal (ou franchement contradictoire) de l'activité dans le secteur tertiaire aux Etats Unis, avec des PMI et des ISM qui semblent émaner de 2 réalités qui n'ont rien à voir entre elles.



L'indice S&P Global 'définitif' des directeurs d'achats (PMI) publié ce mercredi est ressorti en hausse de près de +3Pts à 53,7 (contre 50,8 en avril, partant d'une estimation préliminaire 'flash' l'avait donnée à 52,3).



Mais l'ISM des 'services' s'inscrit aux antipodes du PMI, avec un net ralentissement dans le tertiaire : l'activité du secteur des 'services' s'est contractée de 51,6 vers 49,9 en mai, sous la barre technique des '50' pour la première fois depuis juin 2024, ce qui n'est arrivé que quatre fois en 60 mois depuis le début de la reprise post-récession liée à la pandémie de coronavirus en juin 2020.

De son côté, le sous-indice de l'activité commerciale tombe à 50, contre 53,7 en avril, soit une baisse de 3,7 points - c'est la première fois que cet indice sort de sa zone d'expansion depuis mai 2020.

Enfin, l'indice des prix a atteint 68,7 en mai, en hausse de 3,6 points par rapport à avril (65,1): c'est le seul point de convergence avec le PMI qui valide également une hausse des prix anticipée.



En Europe cette fois, les indices PMI définitifs mesurant l'activité dans le secteur des 'services' en Europe ont été publiés à la veille des décisions monétaires de la Banque centrale européenne (BCE).



La croissance de l'activité dans le secteur privé a ralenti en mai pour afficher un rythme proche de la stagnation, montrent les résultats définitifs des enquêtes PMI de HCOB publiés mercredi. L'indice désaisonnalisé PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans le privé s'est ainsi replié de 50,4 en avril à 50,2.



En France, l'indice PMI produit par HCOB s'est redressé de 47,3 en avril à 48,9 le mois dernier, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis décembre dernier et signalant la plus faible contraction de l'activité depuis le début de l'année.



Après les chiffres de l'inflation inférieurs aux attentes dévoilés hier, ce tableau mitigé devrait conforter la perspective d'une nouvelle baisse de taux de 25 points demain, la huitième en l'espace d'un an, voire ouvrir la voie à de nouveaux assouplissements dans les mois à venir.



Mais cela n'a pas fait dévier l'Euro de se trajectoire haussière ce mercredi.





