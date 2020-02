Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deuxième cas de coronavirus confirmé en Espagne Reuters • 09/02/2020 à 11:02









MADRID, 9 février (Reuters) - Le centre national de microbiologie espagnol a confirmé dimanche un deuxième cas de coronavirus à Majorque parmi les quatre membres d'une famille britannique qui avaient été placées en observation vendredi après avoir été en contact avec une personne en France testée positive au virus. Le centre "a analysé les échantillons (prélevés) sur ces quatre personnes", peut-on lire dans un communiqué du ministère espagnol de la Santé qui précise que l'un des échantillons s'est révélé positif au coronavirus et les trois autres négatifs. Fin janvier, les autorités espagnoles avaient fait état d'un premier cas sur l'île de la Gomera, dans l'archipel des Canaries, sur un patient qui avait été en contact avec un Allemand atteint du virus 2019-nCoV qui est apparu en décembre en Chine où il a fait plus de 800 morts. (Jessica Jones, version française Marine Pennetier)

