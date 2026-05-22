Deux premiers radars GM403 de Thales livrés à l'Indonésie

Thales annonce avoir officiellement remis, le 18 mai, deux radars GM403 à l'armée de l'air indonésienne lors d'une cérémonie à Jakarta, soulignant son engagement à fournir des solutions stratégiques de surveillance aérienne au ministère indonésien de la Défense, en partenariat avec PT Len Industri.

La surveillance aérienne jouant un rôle crucial dans le maintien de la supériorité aérienne, l'Indonésie a acquis 13 radars Thales Ground Master (GM) 403 en 2023 pour son armée de l'air, Thales travaillant en partenariat avec PT Len Industri.

Ces radars, intégrés aux systèmes Air C4I (SkyView) de Thales, offrent une vue opérationnelle complète de l'espace aérien indonésien. La livraison des deux premiers radars a débuté en 2025 et les 11 restants seront livrés dans les 12 prochains mois.

Cette collaboration marque un nouvel élan entre PT Len Industri et Thales afin de développer des opportunités souveraines de commandement et de contrôle (C2) de la surveillance aérienne, de nouvelles technologies radar et des transferts d'expertise vers l'Indonésie.