 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux premiers radars GM403 de Thales livrés à l'Indonésie
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 14:13

Thales annonce avoir officiellement remis, le 18 mai, deux radars GM403 à l'armée de l'air indonésienne lors d'une cérémonie à Jakarta, soulignant son engagement à fournir des solutions stratégiques de surveillance aérienne au ministère indonésien de la Défense, en partenariat avec PT Len Industri.

La surveillance aérienne jouant un rôle crucial dans le maintien de la supériorité aérienne, l'Indonésie a acquis 13 radars Thales Ground Master (GM) 403 en 2023 pour son armée de l'air, Thales travaillant en partenariat avec PT Len Industri.

Ces radars, intégrés aux systèmes Air C4I (SkyView) de Thales, offrent une vue opérationnelle complète de l'espace aérien indonésien. La livraison des deux premiers radars a débuté en 2025 et les 11 restants seront livrés dans les 12 prochains mois.

Cette collaboration marque un nouvel élan entre PT Len Industri et Thales afin de développer des opportunités souveraines de commandement et de contrôle (C2) de la surveillance aérienne, de nouvelles technologies radar et des transferts d'expertise vers l'Indonésie.

Valeurs associées

THALES
230,0000 EUR Euronext Paris +1,41%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 140,01 +0,67%
Pétrole Brent
103,04 -1,79%
NANOBIOTIX
36,02 +7,46%
SOITEC
176,9 +6,18%
KALRAY
11,16 +15,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank