Deux nominations au comité exécutif de l'IDI
15/01/2026

L'IDI annonce la nomination de Jonathan Coll et d'Augustin Harrel-Courtès en tant que nouveaux membres du comité exécutif aux côtés du président Christian Langlois-Meurinne, de Julien Bentz et de Tatiana Nourissat.

Issus de la promotion interne, ils sont impliqués depuis plusieurs années dans la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement, en jouant un rôle actif dans l'étude, la réalisation, le suivi et la cession de plusieurs participations de l'IDI, en France et à l'international.

"Leur arrivée au sein du comité exécutif illustre la volonté de l'IDI de renforcer la collégialité en s'appuyant sur un comité exécutif, pleinement engagé dans la création de valeur durable et la poursuite du développement du groupe", explique la société.

Parallèlement, l'IDI poursuit le renforcement de son équipe d'investissement et de suivi des participations en recrutant Pierre-Olivier Duval en tant que chargé d'affaires. Il contribuera à l'analyse, la structuration et le suivi des opérations d'investissement.

