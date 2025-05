Deux fils Carmignac rejoignent le conseil d’administration de l’entreprise familiale

Carmignac s’apprête à faire entrer deux fils d’Edouard Carmignac, fondateur, président et directeur des investissements de la société de gestion, au sein de son conseil d’administration. Il sera ainsi proposé de nommer Charles Carmignac et Amaury Carmignac en tant que nouveaux administrateurs externes lors de l’assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en juin 2025.

Charles et Amaury Carmignac rejoignent leur père Edouard Carmignac et leur sœur Maxime Carmignac – tous les deux administrateur exécutifs - au sein du conseil d’administration. Ainsi, quatre membres de la famille seront présents au sein du conseil d’administration qui en compte quatorze, dont quatre internes et dix externes. Ces nominations renforcent donc l’ancrage familial de Carmignac, toujours aux mains de la famille.

« Carmignac a été fondé en 1989 avec pour principes fondamentaux l’indépendance et la détention du capital par ma famille et les salariés de la société, afin de garantir que les décisions soient prises sur la base de convictions de long terme et dans l’intérêt permanent de nos clients », commente Edouard Carmignac. « Le renforcement de l’ancrage familial du conseil d’administration nous permet de réaffirmer notre attachement à ces principes et de bénéficier de la vision et de l’expérience de Charles et d’Amaury. La composition du conseil d’administration est désormais bien équilibrée pour accompagner la stratégie de croissance de Carmignac », ajoute le dirigeant âgé de 77 ans.

Charles Carmignac, 47 ans, dirige depuis 2017 la Fondation Carmignac, qui décerne chaque année le Prix Carmignac du Photojournalisme et organise des expositions à la Villa Carmignac, située sur l'île de Porquerolles. Il a aussi été guitariste du groupe folk Moriarty.

Amaury Carmignac, 25 ans et dernier-né des cinq enfants d’Edouard Carmignac, est présenté comme ingénieur en mécatronique. Il accompagne des entreprises en France, en Chine et aux États-Unis dans les domaines de la conception et de la fabrication, notamment dans les industries des vélos électriques et de l’automobile.

Laurence Marchal