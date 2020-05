Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux arrestations aux USA dans l'enquête sur l'évasion de Ghosn Reuters • 20/05/2020 à 15:07









BOSTON, 20 mai (Reuters) - Les autorités américaines ont arrêté, à la demande de la justice japonaise, deux hommes, dont un ancien membre des forces spéciales, soupçonnés d'avoir participé à la fuite de Carlos Ghosn du Japon, montrent des documents judiciaires. Michael Taylor, ancien "béret vert", et Peter Taylor devraient comparaître par visioconférence devant un juge fédéral de Worcester, dans l'Etat du Massachusetts, précisent ces documents. Carlos Ghosn, ancien PDG de Renault RENA.PA et Nissan 7201.T , se trouve au Liban après avoir fui fin décembre le Japon, où il devait être jugé pour des malversations financières qu'il dément. (Nate Raymond, version française Marc Angrand)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -1.44% RENAULT Euronext Paris +6.16%