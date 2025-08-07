Deutsche Telekom: objectifs annuels à nouveau relevés
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 08:42
Sur son deuxième trimestre 2025, l'opérateur télécoms historique allemand a vu son profit net (ajusté d'éléments exceptionnels) augmenter de 1,1% à 2,5 milliard d'euros et son EBITDA AL ajusté s'accroitre de 5% en organique, à 11 milliards.
A 28,7 milliards d'euros, ses revenus ont progressé de 1% (+4% en organique), avec un tassement de 1,3% de l'Allemagne, mais des croissances du reste de l'Europe (+1,4%), des Etats-Unis (+1,7%) et des solutions systèmes (+3,3%).
'Nous constatons à nouveau une forte croissance soutenue des deux côtés de l'Atlantique tout au long du deuxième trimestre', commente son CEO Tim Höttges, pour qui 'Deutsche Telekom continue de donner le ton dans le secteur'.
Valeurs associées
|30,100 EUR
|XETRA
|-3,86%
