Deutsche Telekom: objectifs annuels à nouveau relevés
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 08:42

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Deutsche Telekom indique viser désormais un EBITDA AL ajusté de plus de 45 milliards d'euros et un free cash-flow AL de plus de 20 milliards en 2025, et non plus 'aux environs' de ces nombres.

Sur son deuxième trimestre 2025, l'opérateur télécoms historique allemand a vu son profit net (ajusté d'éléments exceptionnels) augmenter de 1,1% à 2,5 milliard d'euros et son EBITDA AL ajusté s'accroitre de 5% en organique, à 11 milliards.

A 28,7 milliards d'euros, ses revenus ont progressé de 1% (+4% en organique), avec un tassement de 1,3% de l'Allemagne, mais des croissances du reste de l'Europe (+1,4%), des Etats-Unis (+1,7%) et des solutions systèmes (+3,3%).

'Nous constatons à nouveau une forte croissance soutenue des deux côtés de l'Atlantique tout au long du deuxième trimestre', commente son CEO Tim Höttges, pour qui 'Deutsche Telekom continue de donner le ton dans le secteur'.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

