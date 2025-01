Deutsche Telekom: le mandat du DG prolongé de deux ans information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a annoncé lundi avoir renouvelé le mandat de son actuel directeur général, Tim Höttges, pour une durée de deux ans.



L'opérateur télécoms allemand précise que Tim Höttges, âgé de 62 ans, conservera ses fonctions jusqu'à la fin 2028, et non pas jusqu'à la fin 2026 comme prévu jusque-là.



Autre annonce notable, Srini Gopalan, qui était jusqu'ici le responsable des activités allemandes de Deutsche Telekom, a été choisi en tant que nouveau directeur opérationnel de T-Mobile US, la branche américaine du groupe.



Le cadre, âgé de 54 ans, sera remplacé à la tête de Deutsche Telekom Allemagne par Rodrigo Diehl, un dirigeant de 49 ans précédemment en charge de la filiale autrichienne Magenta Telekom.





