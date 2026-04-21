Deutsche Telekom envisage une fusion avec T-Mobile, selon Bloomberg News

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7 et d'un contexte au paragraphe 12)

Deutsche Telekom DTEGn.DE envisage un rapprochement avec T-Mobile US TMUS.O qui pourrait déboucher sur la plus importante opération de fusion-acquisition jamais réalisée dans le secteur public, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des personnes au fait du dossier.

Le groupe allemand de télécommunications est en pourparlers pour créer une nouvelle société holding qui ferait une offre publique d'achat sur les actions de Deutsche Telekom et de T-Mobile, selon le rapport.

Deutsche Telekom est l'actionnaire majoritaire de T-Mobile, avec une participation de près de 53 %, selon les données du LSEG.

Les actions de T-Mobile, dont la valeur de marché est d'environ 218,57 milliards de dollars, ont augmenté de plus de 1 % à la suite de cette nouvelle.

Deutsche Telekom a une valorisation d'environ 166,46 milliards de dollars. En février, l'entreprise a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de vendre des actions T-Mobile en 2026.

La fusion potentielle pourrait créer le plus grand opérateur sans fil du monde en termes de capitalisation boursière, battant China Mobile Ltd 600941.SS , évalué à 234,67 milliards de dollars.

"L'emprise plus étroite de Deutsche Telekom sur T-Mobile vise à soutenir son actif le plus important et à construire un groupe plus large autour de cet élan", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et toute transaction nécessiterait un soutien politique pour aller de l'avant, selon le rapport, qui ajoute que les détails de l'accord potentiel pourraient également changer.

Deutsche Telekom et T-Mobile ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters. La Maison Blanche et l'Agence fédérale des réseaux, le principal organe de régulation des télécommunications en Allemagne, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes.

Le groupe allemand de télécommunications est le propriétaire majoritaire de l'opérateur américain de téléphonie mobile depuis qu'il a racheté VoiceStream pour 50,7 milliards de dollars en 2000 et l'a rebaptisé T-Mobile USA. Sa participation a été diluée après la fusion de T-Mobile avec MetroPCS en 2013, puis avec Sprint en 2020.

Les actionnaires de Deutsche Telekom, y compris l'État allemand et la banque KfW contrôlée par le gouvernement, qui détiennent tous deux 14 % du capital, auraient leur mot à dire dans la fusion potentielle.

En février, Deutsche Telekom a dépassé les attentes en matière de bénéfice de base pour le quatrième trimestre ( ), mais a émis des perspectives mitigées pour 2026, tandis que T-Mobile a relevé ses prévisions ( ) pour 2027 en ce qui concerne le chiffre d'affaires des services et le flux de trésorerie disponible ajusté.