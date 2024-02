Deutsche Telekom en perte au 4T 2023, "confiant" pour 2024

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant européen Deutsche Telekom, "confiant" pour 2024, a accusé une lourde perte nette au quatrième trimestre de 2023, plombé par une dépréciation, tandis que son bénéfice net ajusté a reculé sur un an, selon un communiqué publié vendredi.

D'octobre à décembre, le résultat net part du groupe est ressorti à -1,04 milliard d'euros, a indiqué le premier groupe européen de télécoms.

Cette perte est due principalement au niveau élevé des taux d'intérêt qui a conduit à déprécier la participation restante dans GD Towers, son activité de tours mobiles en Allemagne et en Autriche qu'il a cédé en 2022 à deux fonds d'investissements.

Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre ressort lui en baisse de 8% sur un an, à 1,8 milliard d'euros.

Sur l'année, il affiche 7,9 milliards d'euros, soit un recul plus sensible encore, de 13%, en raison d'effets négatifs sur ses résultats financiers, explique le groupe de Bonn.

Non ajusté, le bénéfice net consolidé (part du groupe) a plus que doublé en un an, à 17,8 milliard d'euros, dopé par la plus-value de cession de la majorité des actions dans GD Towers.

Au plan opérationnel, Deutsche Telekom a enregistré en 2023 une baisse de son chiffre d'affaires de 2,1% sur un an, à 112 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel (EBITDA ajusté) a augmenté de 0,7% à 40,5 milliards d'euros.

Les activités en Allemagne ont progressé quand la filiale américaine T-mobile a vu elle ses ventes reculer de 4%, à 72,4 milliards d'euros. Mais elle a pu améliorer son résultat d'exploitation ajusté de 3%, à 25,6 milliards d'euros, en ayant gagné 5,7 millions nouveaux clients.

Cette entité, que le groupe a cherché en vain à vendre dans le passé, est aujourd'hui de loin sa principale source de bénéfices.

"Grâce à la croissance de nos activités des deux côtés de l’Atlantique, nous avons la confiance nécessaire pour aller encore plus loin en 2024", a déclaré Tim Höttges, président du directoire de Deutsche Telekom, dans le communiqué.

Le poids lourd du Dax à Francfort vise un EBITDA ajusté de 42,9 milliards d'euros pour l'année en cours, et un flux de trésorerie disponible de 18,9 milliards, soit une croissance de 16% sur un an.

Deutsche Telekom va proposer un dividende de 77 centimes par action pour 2023 et veut racheter cette année pour 2 milliards d'euros d'actions propres.