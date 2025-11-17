 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,86
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank dévoile des objectifs plus ambitieux en matière de coûts et de bénéfices pour 2028
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 14:35

Deutsche Bank

DBKGn.DE a dévoilé lundi de nouveaux objectifs de bénéfices et de revenus pour les trois prochaines années, alors que la première banque allemande cherche à convaincre les investisseurs que son redressement reste sur la bonne voie et qu’elle peut rivaliser avec les géants du secteur à Wall Street.

La série d'objectifs pour 2028 est le troisième programme majeur du président du directoire Christian Sewing, qui a pris les rênes de la banque alors qu’elle était fragilisée par des années de pertes.

Christian Sewing a stabilisé la banque et l'a ramenée à des bénéfices réguliers mais certains investisseurs critiquent la dépendance du groupe à la division de banque d’investissement et la faiblesse de ses activités de banque de détail.

Deutsche Bank est désormais dans la dernière ligne droite de son plan triennal actuel. La plupart des analystes estiment qu'elle atteindra ses objectifs.

Parmi les éléments clés du plan dévoilé lundi, Deutsche Bank vise un rendement des capitaux propres tangibles, un indicateur clé de rentabilité, supérieur à 13% d’ici 2028, contre un objectif actuel de plus de 10%.

La banque prévoit d'augmenter ses revenus à environ 37 milliards d'euros en 2028, contre environ 32 milliards en 2025.

Deutsche Bank ambitionne également d'atteindre un ratio coûts sur revenus inférieur à 60% d'ici 2028, contre un objectif actuel inférieur à 65%.

"Notre vision à long terme est d'être le champion européen", a déclaré Christian Sewing dans un communiqué.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
31,335 EUR XETRA -1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JOHN THYS )
    Guerre en Ukraine : Kiev aura besoin de 70 milliards d'euros en 2026, principalement financés par l'Union européenne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 17.11.2025 15:21 

    Faute de soutien européen, l'Ukraine se retrouvera à court d'argent dès la fin du premier trimestre de l'an prochain. Confrontée à l'invasion russe, l'Ukraine va avoir besoin de plus de 70 milliards d'euros pour financer la guerre. Cette somme va principalement ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )
    L'Ukraine acquiert 55 locomotives auprès d'Alstom pour 470 M EUR
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 14:54 

    Les chemins de fer ukrainiens ont acquis 55 locomotives auprès d' Alstom , un contrat de quelque 470 millions d'euros financé notamment par la BERD et la Banque mondiale, ont annoncé lundi le président de la République Emmanuel Macron et l'industriel. "Ces locomotives, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank