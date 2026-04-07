Deutsche Bank abaisse son objectif de cours sur Danone et reste à la vente
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:01
Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir révisé sa perspective de croissance à données comparables à 3% au titre de l'exercice 2026, avec une prévision établie à 2,4% pour le 1er trimestre du fait de l'impact d'une accumulation de facteurs défavorables dont le rappel des laits infantiles, la sortie de plusieurs segments de marché en Europe et la normalisation de la croissance en Chine.
L'analyste ajoute que l'activité en Amérique du Nord n'affiche toujours aucune croissance, voire que Danone perd des parts de marché dans les yaourts à la grecque avec un recours croissant à des promotions.
Si les recherches en ligne concernant les produits protéinés restent élevées en général, Deutsche Bank fait remarquer que les requêtes portant sur les propres marques de yaourts grecs de Danone ont tendance à diminuer, tout comme celles de ses concurrents qui augmentent leur production, une trajectoire qui laisse penser que le segment arrive à maturité, ce qui ne constitue pas forcément une bonne nouvelle pour les leaders actuels du marché.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/04/2026 à 10:01:00.
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