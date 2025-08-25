Destination XL Group Inc devrait afficher une perte de 3 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Destination XL Group Inc DXLG.OQ DXLG.O devrait afficher une baisse de ses revenus trimestriels lors de la publication de ses résultats pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à Canton Massachusetts devrait déclarer une baisse de 6,0% de ses revenus à 117,281 millions de dollars contre 124,82 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Destination XL Group Inc est une perte de 3 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Destination XL Group Inc est de 1,65 $, soit environ 18,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,34 $

