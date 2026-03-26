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Designer Brands chute après avoir enregistré une perte au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du distributeur de chaussures Designer Brands DBI.N ont baissé de 5,2% à 5,1 $ avant le marché

** La société affiche une perte nette ajustée de 31 cents par action pour le quatrième trimestre

** La société s'attend à ce que les ventes nettes de 2026 soient en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %

** Jusqu'à la dernière clôture, DBI a baissé de près de 27% depuis le début de l'année

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DESIGNER BRNDS RG-A
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