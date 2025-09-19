 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
DeSanctis, du cabinet Jefferies, estime que l'indice Russell 2000 devrait encore gagner 8 % cette année
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les principaux indices boursiers américains sont en hausse; le Nasdaq est en tête, en hausse de 0,5 %

*

Le secteur technologique est en tête des gains de l'indice S&P; le secteur de l'énergie est le plus malmené

*

Hausse du dollar et de l'or; baisse du brut de >1%, baisse du bitcoin de ~1,5%

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,14%

19 septembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante

DeSanctis, du cabinet Jefferies, estime que l'indice Russell 2000 devrait encore gagner 8 % cette année

Après que le Russell 2000 .RUT a marqué un record de clôture jeudi, Steven DeSanctis, stratège actions chez Jefferies, a relevé son objectif pour l'indice des petites capitalisations et a commencé sa note de recherche par les mots "Ne luttez pas contre la Fed"

DeSanctis a déclaré dans une note de recherche publiée jeudi en fin de journée qu'il s'attend maintenant à ce que le RUT atteigne 2665 d'ici la fin de l'année, ce qui implique une augmentation de 8 % par rapport à la clôture de jeudi, alimentée par une croissance des bénéfices supérieure au consensus de 5,5 % pour 2025. Steven DeSanctis a déclaré que l'objectif précédent de 4 % pour la croissance des bénéfices semblait trop faible, même s'il était déjà supérieur à la prévision de la rue pour une croissance de 3,3 %.

Avant le mouvement de jeudi, Jefferies avait commencé l'année avec un objectif de fin d'année de 2715, qu'il a ramené à 2200 après le jour de la libération, lorsque le marché est passé en mode crise après que le président américain Donald Trump a annoncé pour la première fois des droits de douane élevés sur les importations.

DeSanctis a noté que le RUT a rompu une longue période de sécheresse jeudi, après avoir passé 967 jours sans nouveau sommet. Son dernier sommet de clôture remonte à novembre 2021.

L'indice des petites capitalisations a été stimulé par l'annonce, mercredi, de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, qui a indiqué que d'autres baisses étaient à venir. Les petites entreprises sont très sensibles aux variations des taux d'intérêt car elles dépendent beaucoup de l'emprunt.

À la suite de l'effondrement du "Jour de la Libération", Steven DeSanctis avait décidé de privilégier les actions nationales - dont moins de 20 % des revenus proviennent de l'étranger - plutôt que les actions étrangères.

Mais depuis le creux du marché, il note que les valeurs domestiques ont gagné 30,5 % contre 53,6 % pour les valeurs à fort chiffre d'affaires à l'étranger. C'est pourquoi il a déclaré: "Nous prenons le mulligan, en revenant à des titres plus exposés à l'étranger"

Le stratège souligne également que ces actions ont tendance à surperformer après les réductions de la Fed et à surpasser les actions nationales lorsque le PIB est supérieur à 2 %, l'objectif de Jefferies pour 2026 étant de 2,2 %.

Toutefois, Steven DeSanctis a déclaré: "La seule ombre au tableau est que les actions nationales sont moins chères."

Vendredi, le RUT s'est un peu éloigné de son record et était en baisse de 0,6 %.

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LES MARCHÉS EN DIRECT: LES PREMIERS RAPPORTS POUR LA SAISON DES BÉNÉFICES DU TROISIÈME TRIMESTRE SEMBLENT MITIGÉS CLIQUEZ ICI LE SENTIMENT DES INVESTISSEURS AUGMENTE, MAIS LES BAISSIERS SONT TOUJOURS PLUS NOMBREUX QUE LES HAUSSIERS CLIQUEZ ICI LES INDICES DE WALL STREET CHERCHENT À PROLONGER LEURS RECORDS CLIQUEZ ICI ESSAYEZ LES SOINS DE SANTÉ QUAND C'EST DE NOUVEAU LA SAISON CLIQUEZ ICI LES MINES D'OR: IL EST TROP TÔT POUR ANNONCER LE SOMMET CLIQUEZ ICI LES ACTIONS DONT LE PRIX EST FIXÉ EN FONCTION DE LA CROISSANCE DOIVENT ÊTRE REMISES EN QUESTION CLIQUEZ ICI COMMENT NÉGOCIER UN ATTERRISSAGE EN DOUCEUR CLIQUEZ ICI LE STOXX EST EN HAUSSE ET SE DIRIGE VERS UN PETIT GAIN HEBDOMADAIRE CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LES FUTURES SE MAINTIENNENT ALORS QUE LA SEMAINE MOUVEMENTÉE TOUCHE À SA FIN CLIQUEZ ICI

LA BOJ SE MAINTIENT, AVEC UNE TENDANCE HAWKISH

LA BOJ SE MAINTIENT, AVEC UNE TENDANCE HAWKISH

CLIQUEZ ICI

