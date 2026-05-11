Des volumes en recul pour Euronext en avril par rapport à mars
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:45
Sur les marchés d'actions au comptant ( cash ), le volume quotidien moyen (ADV) d'Euronext a augmenté de 1% le mois dernier par rapport à avril 2025, pour atteindre un montant d'environ 16,39 MdsEUR, mais a reculé de 12% en rythme séquentiel.
Le groupe de Bourses paneuropéen ajoute que l'ADV sur ses marchés de dérivés sur actions et indices d'actions a quant à lui reculé de 14,6% en avril en comparaison annuelle, pour s'établir à 535 400 transactions, et a chuté de 26,3% par rapport au mois de mars.
Sur ses marchés FICC (taux fixes, changes et matières premières), il affiche un ADV des dérivés sur matières premières ( commodity ) de 144 426 transactions le mois dernier, en croissance de 7,4% par rapport à avril 2025, mais en recul de 2,7% en rythme séquentiel.
Valeurs associées
|138,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Coralie Lamarque Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à l'ouverture, face à un retour dans l'impasse géopolitique après que le président Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à la proposition américaine de pourparlers ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer