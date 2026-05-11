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Des volumes en recul pour Euronext en avril par rapport à mars
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 07:45

Euronext a dévoilé vendredi soir ses chiffres d'activité mensuels pour le mois d'avril 2026, d'où ressort notamment un recul des volumes par rapport au mois de mars, qui s'était montré particulièrement actif sur fond de début du conflit au Moyen-Orient.

Sur les marchés d'actions au comptant ( cash ), le volume quotidien moyen (ADV) d'Euronext a augmenté de 1% le mois dernier par rapport à avril 2025, pour atteindre un montant d'environ 16,39 MdsEUR, mais a reculé de 12% en rythme séquentiel.

Le groupe de Bourses paneuropéen ajoute que l'ADV sur ses marchés de dérivés sur actions et indices d'actions a quant à lui reculé de 14,6% en avril en comparaison annuelle, pour s'établir à 535 400 transactions, et a chuté de 26,3% par rapport au mois de mars.

Sur ses marchés FICC (taux fixes, changes et matières premières), il affiche un ADV des dérivés sur matières premières ( commodity ) de 144 426 transactions le mois dernier, en croissance de 7,4% par rapport à avril 2025, mais en recul de 2,7% en rythme séquentiel.

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