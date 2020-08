Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des tirs de roquettes font une dizaine de blessés à Kaboul Reuters • 18/08/2020 à 10:57









KABOUL, 18 août (Reuters) - Des tirs de roquettes ont fait une dizaine de blessés, dont quatre enfants, mardi à Kaboul, selon les autorités et des sources proches des services de sécurité. On ignore qui sont les auteurs de ces tirs, survenus lors des célébrations de l'Indépendance, mais un porte-parole du ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de deux suspects. Quatre roquettes ont moins se sont abattues près de la "zone verte", qui abrite de nombreuses ambassades étrangères et le quartier général des forces de l'Otan présentes en Afghanistan, rapportent des témoins. Tout le personnel diplomatique a été placé en lieu sûr, selon un haut responsable occidental. Les taliban ont conclu en février un accord avec les Etats-Unis qui prévoit le retrait dans les 14 mois du contingent américain et l'ouverture de négociations avec le gouvernement afghan, mais les hostilités n'ont pas cessé. (Hamid Shalizi, Abdul Qadir Sediqi, Orooj Hakimi et Rupam Jain, version française Jean-Philippe Lefief)

