Des Sud-Coréens détenus par les services d'immigration américains dans une usine de Géorgie, selon les médias
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des ressortissants sud-coréens travaillant sur le site de production d'une coentreprise en Géorgie du fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS et de Hyundai Motor ont été détenus par les autorités américaines de l'immigration lors d'une descente de police, ont rapporté des médias vendredi. LG Energy Solution s'est refusé à tout commentaire. Les responsables de Hyundai Motor n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
