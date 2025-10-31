 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 809,06
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des retards de vols à Orlando, Dallas et Washington en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 01:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du premier paragraphe avec les retards dans les principaux aéroports, détails au fur et à mesure) par David Shepardson

Les vols dans les aéroports d'Orlando, de Dallas/Fort Worth et de Washington ont été retardés jeudi en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens pendant la fermeture du gouvernement américain, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation.

Les retards ont été en moyenne de plus de deux heures à Orlando, de 90 minutes à l'aéroport national de Washington et de 21 minutes à Dallas, a indiqué l'agence.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que près de 6 000 vols avaient été retardés et 1 100 annulés dans tout le pays jeudi. Environ 20 % des vols ont été affectés chez United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Delta Air Lines DAL.N , a indiqué FlightAware.

Depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre, plus de 13 000 contrôleurs aériens ont été contraints de travailler sans être payés. Certains prennent un deuxième emploi pour joindre les deux bouts, et le nombre de contrôleurs qui se déclarent malades a augmenté.

La FAA avait prévu de fermer Orlando aux atterrissages dans la nuit de jeudi à vendredi en raison d'un manque de personnel, mais elle est revenue sur sa décision lorsqu'elle a obtenu un nombre suffisant de contrôleurs.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré cette semaine que 44 % des retards enregistrés dimanche et 24 % de ceux enregistrés lundi étaient dus à l'absence de contrôleurs aériens, contre 5 % en moyenne avant la fermeture.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel, et nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
12,7800 USD NASDAQ -1,46%
DELTA AIR LINES
57,110 USD NYSE -2,82%
SOUTHWEST AIRLIN
30,085 USD NYSE -1,89%
UNITED AIRLINES
93,3800 USD NASDAQ -2,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank