Des retards de vols à Orlando, Dallas et Washington en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens

(Mise à jour du premier paragraphe avec les retards dans les principaux aéroports, détails au fur et à mesure) par David Shepardson

Les vols dans les aéroports d'Orlando, de Dallas/Fort Worth et de Washington ont été retardés jeudi en raison d'une pénurie de contrôleurs aériens pendant la fermeture du gouvernement américain, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation.

Les retards ont été en moyenne de plus de deux heures à Orlando, de 90 minutes à l'aéroport national de Washington et de 21 minutes à Dallas, a indiqué l'agence.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué que près de 6 000 vols avaient été retardés et 1 100 annulés dans tout le pays jeudi. Environ 20 % des vols ont été affectés chez United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Delta Air Lines DAL.N , a indiqué FlightAware.

Depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre, plus de 13 000 contrôleurs aériens ont été contraints de travailler sans être payés. Certains prennent un deuxième emploi pour joindre les deux bouts, et le nombre de contrôleurs qui se déclarent malades a augmenté.

La FAA avait prévu de fermer Orlando aux atterrissages dans la nuit de jeudi à vendredi en raison d'un manque de personnel, mais elle est revenue sur sa décision lorsqu'elle a obtenu un nombre suffisant de contrôleurs.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré cette semaine que 44 % des retards enregistrés dimanche et 24 % de ceux enregistrés lundi étaient dus à l'absence de contrôleurs aériens, contre 5 % en moyenne avant la fermeture.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel, et nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.