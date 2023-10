Des résultats semestriels 2023 résilients

Une activité résiliente au 1er semestre 2023 dans un environnement économique incertain

Sur le premier semestre 2023, le chiffre d’affaires de Bilendi s’établit à 29,6 M€, en hausse de +0,8% à période comparable en 2022. Hors impact de change, le chiffre d’affaires est en croissance de +2,0%.

Cette évolution de l’activité est à évaluer en tenant compte d’un 1er semestre 2022 qui était exceptionnel : une croissance publiée de +51,2%, dont +11,4% en organique à TCC.

Dans un environnement économique incertain, l’activité a continué de se caractériser par des variations mensuelles irrégulières.







Des résultats intégrant des investissements humains et marketing

Au 1er semestre 2023, Bilendi enregistre un EBITDA de 3,6 M€, en baisse de 31,5% par rapport au S1 2022, représentant une marge d’EBITDA qui s’établit à 12,3%. Cette évolution intègre les effets conjugués :

– de la revalorisation des salaires intervenue en début d’année pour compenser l’inflation ;

– des investissements marketing et du dimensionnement des équipes réalisés en vue de soutenir une croissance du marché qui était attendue plus favorable pour 2023 ;

– des investissements humains afin de concevoir et mettre au point les innovations et l’enrichissement de l’offre dans le cadre de ses ambitions de croissance.

Après intégration des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat d’exploitation ajusté s’élève à 0,9 M€.

Le résultat net part du groupe ajusté3 s’établit à 0,3 M€.