Des résultats positifs dans la maladie de Gaucher pour Sanofi
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:42
Dans cette étude de phase 3, le venglustat, administré par voie orale une fois par jour, a démontré une efficacité cliniquement significative chez les patients (adultes et pédiatriques de 12 ans et plus) atteints de cette maladie lysosomale rare.
Le venglustat a démontré sa supériorité par rapport à l'enzymothérapie substitutive pour traiter les symptômes neurologiques de la GD3, pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé. Il a également été globalement bien toléré.
Les résultats détaillés seront présentés cette semaine au 22e WORLDSymposium annuel comme données de recherche de dernière minute. Sanofi procèdera à des soumissions réglementaires à l'échelle mondiale pour la MG3.
Dans l'étude de phase 3 PERIDOT sur la maladie de Fabry, le venglustat n'a pas démontré de supériorité sur le critère d'évaluation principal rapporté par les patients et une étude de phase 3 supplémentaire, CARAT, est en cours.
Valeurs associées
|79,5500 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
