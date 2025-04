Des résultats annuels mitigés pour Biosynex

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'exercice 2025 sera focalisé sur un retour progressif à la rentabilité avec notamment la finalisation de la restructuration de la société attendue au premier semestre 2025, qui devrait conduire à une baisse des charges d'exploitation et un accroissement de l'efficacité opérationnelle.

" Nous avons intensifié en 2024 les mesures liées à la restructuration de Biosynex, rendue nécessaire par le dégonflement de la bulle covid-19 et le besoin de rationaliser les nombreuses acquisitions faites depuis plusieurs années " a détaillé le laboratoire.

(AOF) - En 2024, l’activité de Biosynex s’est normalisée avec aucun effet de base des produits Covid-19 dont les ventes sont restées stables. Au total, les revenus ont progressé de 9 %, à 101,2 millions d’euros, essentiellement portés par les divisions Pharmacie et Diagnostic USA. En revanche, la perte nette part du groupe s’est aggravée en passant de 36,9 à 43,3 millions d’euros.

