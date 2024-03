Des respirateurs défectueux à l'intelligence artificielle, la mue du néerlandais Philips

( ANP / KOEN VAN WEEL )

Des patients suivis via des applis ou des soignants libérés des tâches administratives: à l'heure où l'intelligence artificielle (IA) envahit aussi la santé, le PDG du groupe néerlandais Philips table sur l'innovation, essayant de tourner la page de l'affaire des respirateurs défectueux.

Le défi actuel, estime Roy Jakobs, lors d'un entretien à Paris avec l'AFP, mardi, est de prendre soin des patients alors qu'il y a "moins de personnel, moins de docteurs, moins d'infirmiers", sur fond de systèmes de soins souvent exsangues.

La crise de l'hôpital est un phénomène relativement général, touchant la France comme d'autres pays. C'est dans ce contexte que la technologie intervient, plaide le dirigeant, qui a pris en 2022 les rênes de l'ancien géant néerlandais de l'électronique, lequel est devenu une entreprise centrée sur la santé, avec notamment des applications numériques.

"Un infirmier consacre en moyenne 20 minutes chaque heure à des tâches administratives (...) Or il préfère passer du temps avec le patient. C'est ce que nous pouvons faire avec l'IA", affirme Roy Jakobs. "L'IA n'est pas nouvelle, mais la prochaine génération a des applications beaucoup plus puissantes", dit-il. Par exemple, l'IA pourra aider les médecins à se concentrer sur les cas les plus complexes, lors des examens de routine par scanner, explique-t-il.

Mais la santé connectée génère des milliards de données personnelles. Est-il dès lors important, en tant qu'entreprise européenne, d'avoir un acteur majeur du cloud (hébergement des données sur des serveurs, NDLR) qui soit né en Europe? Le futur entrepôt de données de santé européen, dit "Health Data Hub", a ainsi avivé les critiques pour être hébergé par l'américain Microsoft.

- Respirateurs défectueux -

En la matière, le patron de Philips, qui a notamment un partenariat avec l'américain Amazon Web Services (AWS), se dit "agnostique et ouvert. On travaille avec tout type de fournisseurs de +cloud+. En Chine, ce sont des fournisseurs chinois. En Europe, ce sont parfois des locaux".

Roy Jakobs estime dans tous les cas que cette montagne de données de santé "est une opportunité immense. Plus on a de connaissances sur le patient, mieux on peut le traiter".

Des patients loin d'être toujours satisfaits par leur traitement par Philips. Roy Jakobs a repris la tête de l'entreprise en pleine tempête, alors qu'éclatait l'affaire des respirateurs défectueux. En juin 2021, l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait en effet alerté l'entreprise sur des risques potentiels sur la santé posés par certains types de ventilateurs utilisés dans l'apnée du sommeil.

Quinze millions d'équipements étaient concernés dans le monde: les utilisateurs risquaient d'inhaler ou d'avaler des morceaux de mousse insonorisante toxique pouvant provoquer des irritations et des maux de tête. Le groupe avait aussi évoqué à l'époque un risque "potentiel" de cancers à long terme, et avait annoncé un rappel massif de ces appareils.

En début d'année, Philips a passé un accord avec les autorités sanitaires américaines, qui consiste en une "feuille de route" d'objectifs, et a dans la foulée suspendu la vente de respirateurs aux Etats-Unis.

"Une étape importante", souligne Roy Jakobs, qui explique que le rappel d'appareils pour l'apnée du sommeil est quasiment terminé: "Nous sommes dans la dernière ligne droite". Philips doit toutefois encore faire face à des procédures judiciaires menées par des patients.

Son patron affirme que des leçons ont été tirées de l'affaire, y compris en terme de fonctionnement dans l'entreprise: "Je l'ai déjà dit, je regrette profondément, et je m'excuse pour tout type de problème que nous avons causé".