Des procureurs taïwanais perquisitionnent les domiciles d'un ancien dirigeant de TSMC à la suite d'allégations relatives à des secrets commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les procureurs de Taïwan ont déclaré jeudi qu'ils avaient effectué une perquisition aux domiciles d'un ancien cadre supérieur de TSMC 2330.TW et saisi des ordinateurs et d'autres équipements dans le cadre d'une enquête sur des allégations de l'entreprise selon lesquelles il aurait divulgué des secrets commerciaux.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer