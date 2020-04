Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des millions d'emplois menacés dans le transport aérien-IATA Reuters • 07/04/2020 à 14:50









LONDRES, 7 avril (Reuters) - Quelque 25 millions d'emplois à travers le monde sont menacés dans le secteur du transport aérien, pratiquement stoppé par la pandémie du coronavirus et ayant besoin en urgence d'aides publiques, a annoncé mardi l'Association internationale du transport aérien (IATA). Les déplacements en avion ont chuté de 70% sur la base des données collectées au début du deuxième trimestre, a précisé l'IATA lors d'une visioconférence de presse. Pour l'Europe, le recul est de 90%. L'IATA a ajouté que les billets qui devront donner lieu à remboursement représentent une masse totale de 35 milliards de dollars. Si l'association professionnelle du secteur observe les signes d'un redémarrage hésitant en Chine, elle s'attend à ce que la reprise du transport aérien soit compliquée, freinée en outre par de possibles retards liés à la réglementation. (Tim Hepher, Sarah Young et Laurence Frost version française Henri-Pierre André)

