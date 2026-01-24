Des milliers de vols annulés avant la tempête hivernale aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Phil Stewart

Près de 4 000 vols ont été annulés aux États-Unis samedi, en prévision d'une tempête hivernale monstre qui a déjà coupé l'électricité à des milliers de clients jusqu'au Texas, à l'ouest du pays, et qui menace de paralyser les États de l'est avec de fortes chutes de neige. Les prévisionnistes ont indiqué que la neige, le grésil et les pluies verglaçantes, accompagnés de températures dangereusement glaciales, balaieraient les deux tiers est du pays dimanche et jusqu'à la semaine prochaine.

Qualifiant les tempêtes d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi les déclarations fédérales d'urgence pour la Caroline du Sud, la Virginie, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Maryland, l'Arkansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, l'Indiana et la Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États situés sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et au chaud", a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Plusieurs États et le district de Columbia ont déclaré des urgences météorologiques.

Le service météorologique national des États-Unis a mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles qui entraînera une forte accumulation de glace dans le sud-est des États-Unis et a évoqué des "conséquences paralysantes, voire catastrophiques au niveau local".

Les prévisionnistes des services météorologiques ont annoncé des températures froides record et des refroidissements éoliens dangereux qui s'abattront sur la région des Grandes Plaines des États-Unis d'ici lundi.

À 17 heures (heure de l'Est), plus de 3 900 vols américains prévus pour samedi avaient été annulés, selon le site web de suivi des vols FlightAware. Plus de 8 800 vols américains initialement prévus pour dimanche ont également été annulés, selon le site web.

Les principales compagnies aériennes américaines ont prévenu les passagers qu'ils devaient rester attentifs aux changements et aux annulations brusques de vols.

Dans une mise à jour de son site web samedi matin, Delta a déclaré qu'elle "continuait à procéder à des ajustements de programme en raison de la tempête hivernale Fern", avec des annulations supplémentaires dans la matinée pour Atlanta et le long de la côte Est, y compris les plates-formes de Delta à Boston et New York City.

La compagnie aérienne a indiqué qu'elle déplaçait des experts des centres d'opérations par temps froid pour aider les équipes chargées du dégivrage et des bagages dans plusieurs aéroports du sud du pays. Samedi, les opérateurs du réseau électrique américain ont renforcé leurs précautions afin d'éviter les pannes tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les opérations en Virginie comprennent la plus grande collection de centres de données au monde, a déclaré que si ses prévisions de glace se confirment, il pourrait s'agir de l'un des événements hivernaux les plus importants à affecter les opérations de la compagnie d'électricité.