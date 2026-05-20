Des militants de la flottille pour Gaza forcés à s'agenouiller, indignation internationale

Des militants de la flottille humanitaire pour Gaza interceptée mardi par la marine israélienne ont été forcés de s'agenouiller, les mains attachées dans le dos, en présence du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, suscitant mercredi une indignation internationale.

Les militants ont été arrêtés par les forces israéliennes avant d'être emmenés en prison, ont annoncé mercredi une ONG israélienne et les organisateurs de la flottille.

Celle-ci tentait de briser le blocus israélien de la bande de Gaza pour fournir une aide aux habitants de l'enclave palestinienne confrontés à une crise humanitaire, alors que de précédentes missions similaires ont échoué.

Plusieurs pays, dont la France, ont exprimé leur indignation en raison notamment de la présence du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a partagé une vidéo sur laquelle on le voit au milieu de militants agenouillés au sol, les mains ligotées dans le dos.

Les images montrent également des agents israéliens mettre une militante au sol pour avoir chanté "Free, free Palestine".

"Ils sont venus en grands héros", lance Itamar Ben Gvir dans la vidéo, alors qu'il exhibe un grand drapeau israélien. "Regardez-les maintenant. Regardez à quoi ils ressemblent maintenant, pas à des héros, à rien."

La France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne ou encore le Canada ont annoncé qu'ils convoquaient les ambassadeurs israéliens en poste chez eux tandis que la Corée du Sud ou la Turquie ont critiqué l'attitude des forces israéliennes.

"Les agissements de M. Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud (...) sont inadmissibles", a écrit le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur X. "J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des explications."

Selon les organisateurs de la flottille, 40 nationalités étaient représentées sur les 50 navires de la flottille.

Itamar Ben Gvir s'est également attiré les critiques de la coalition au pouvoir et du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a décrit le traitement reçu par les militants comme "non conforme aux valeurs et normes israéliennes".

Les 430 militants à bord des navires de la flottille humanitaire ont été transférés sur des bateaux israéliens et seront autorisés à rencontrer des représentants consulaires une fois arrivés en Israël, ont annoncé les autorités de l'Etat hébreu.

L'ONG israélienne des droits de l'homme Adalah a déclaré que ses militants avaient été "interpellés au port d'Ashdod" et "amenés en Israël contre leur gré".

Les militants seront amenés à la prison israélienne de Ketziot, dans le désert de Negev, selon les organisateurs de la flotille.

Les navires de la flottille Global Sumud ("sumud" signifie "persévérance" en arabe) avaient pris la mer pour la troisième fois jeudi dernier depuis le sud de la Turquie après de précédentes tentatives infructueuses, lors desquelles Israël a intercepté les navires dans les eaux internationales.

(Reportage d'Emily Rose et Daren Butler; version française Zhifan Liu)