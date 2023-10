Des marchés financiers toujours volatils

Amundi

Légère hausse des prévisions d'inflation en zone euro, augmentation de l'IPC aux États-Unis, légère progression des actions mondiales… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les marchés financiers restent très volatils, notamment le marché des obligations d'État, la semaine étant divisée en deux en termes de comportement des classes d'actifs.

Tout d'abord, lundi, les marchés ont réagi à un nouvel événement tragique sur le plan géopolitique (survenu dimanche matin) : l'attaque transfrontalière la plus grave contre Israël depuis des décennies, qui est venue s'ajouter aux risques déjà élevés liés au conflit ukrainien et aux tensions entre les États-Unis et la Chine. Suite à l'attaque, les cours du brent et du WTI ont enregistré tous deux leur plus forte hausse quotidienne depuis le mois de mai.

Du côté des taux, la combinaison des événements survenus au Moyen-Orient et de quelques déclarations plutôt accommodantes de la Réserve fédérale américaine (Fed), mardi et mercredi, a créé les conditions idéales pour un rebond important. Les actions ont globalement été résilientes, compte tenu de l'actualité du week-end, jusqu'en milieu de semaine, la baisse des rendements étant un contrepoids important à la situation géopolitique. Le taux de change EUR/USD a également été impacté par la baisse des rendements, qui a été favorable à la monnaie unique.

Cette évolution s'est inversée jeudi, quand la chute des taux a repris, à la suite d'une surprise à la hausse des chiffres de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de septembre. En effet, le rapport a révélé que l'IPC sous-jacent était à son plus haut niveau en 5 mois et a rappelé que le retour à la cible d'inflation ne se ferait sans doute pas sans heurts. Les investisseurs de leur côté se sont montrés plus confiants quant à la possibilité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed cette année. Le rendement des obligations du Trésor à 30 ans a connu sa plus forte hausse quotidienne depuis la crise du Covid en mars 2020, avec une augmentation de 16 points de base (pbs) à 4,85%.

Cet ajustement des taux s'est traduit par un recul des actions, l'indice S&P 500 américain mettant fin à une série de quatre hausses consécutives. Les baisses ont été assez généralisées, mais les petites capitalisations ont été particulièrement touchées et l'indice Russell 2000 américain a terminé la journée en baisse de 2,20%, ce qui constitue sa plus forte baisse quotidienne depuis avril. La liquidation des obligations a de nouveau été favorable le dollar, qui a regagné plus que ce qu'il avait perdu au cours des premières jours de la semaine.

