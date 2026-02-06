 Aller au contenu principal
Des iPhones plus chers ? La pénurie mondiale de puces mémoire met Apple sous les feux de la rampe
06/02/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis et Aditya Soni

Alors que la pénurie mondiale de puces mémoire frappe le marché des smartphones, une question clé résonne de la Silicon Valley à Shenzhen: Apple va-t-elle augmenter ses prix ou sacrifier ses bénéfices pour gagner de nouveaux clients?

La semaine dernière, le fabricant d'iPhone AAPL.O a prédit une forte croissance de ses ventes , stimulée par la demande pour ses modèles iPhone 17. Le directeur général Tim Cook a déclaré aux investisseurs qu'il s'attendait à une forte augmentation des prix des puces mémoire, mais il a refusé de répondre aux questions des analystes qui souhaitaient savoir si Apple augmenterait ses prix en conséquence.

"Il y a différents leviers que nous pouvons actionner, et qui sait s'ils seront efficaces, mais il y a tout un éventail d'options", a déclaré M. Cook lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

Il n'a pas abordé la question de savoir si la pénurie offrait à Apple une chance d'augmenter ses parts de marché pour l'iPhone et le Mac en maintenant ses prix au détriment de ses rivaux qui pourraient être soumis à des contraintes d'approvisionnement plus importantes.

Les analystes supposent que même en cas de pénurie, Apple a le poids nécessaire auprès de fournisseurs de longue date tels que Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O pour obtenir suffisamment de puces pour fabriquer des iPhones, contrairement aux fabricants de téléphones plus modestes.

La mise en place rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par des entreprises technologiques telles que Meta, Google et Microsoft a absorbé une grande partie de l'offre de puces mémoire, ce qui a fait grimper les prix, les fabricants donnant la priorité aux composants destinés aux centres de données, qui génèrent des marges plus importantes, plutôt qu'aux appareils grand public. Les puces mémoire, ou DRAM, sont essentielles aux smartphones car elles permettent aux applications gourmandes en énergie de fonctionner sans problème.

LA DÉCISION D'APPLE INFLUENCERA LES DÉCISIONS DE L'INDUSTRIE

La décision d'Apple aura probablement des conséquences considérables.

Selon certaines estimations, l'entreprise a dominé le marché mondial des smartphones l'année dernière, avec une augmentation de près de 10 % des livraisons.

Si elle maintient ses prix alors que ses concurrents plus petits augmentent les leurs, comme le prévoient les analystes, les iPhones paraîtront plus attractifs. Si Apple augmente ses prix, ses concurrents auront une marge de manœuvre pour suivre.

"C'est la plus grande question qui se pose actuellement au secteur", a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche principale chez IDC. "Il s'agit d'une épée à deux tranchants, car si Apple n'augmente pas ses prix, cela contribuera à accroître sa part de marché, mais contrariera également les investisseurs."

La pénurie de puces mémoire à laquelle sont confrontés ces concurrents devrait en partie entraîner cette année la première baisse annuelle du marché mondial des smartphones depuis 2023, selon les données d'IDC.

Qualcomm QCOM.O , le plus grand concepteur mondial de puces pour smartphones et l'un des principaux fournisseurs de téléphones Android haut de gamme, a attisé ces craintes mercredi avec des prévisions qui n'ont pas atteint les estimations de Wall Street en raison d'un manque de puces mémoire chez ses clients fabricants de téléphones.

Le directeur financier de l'entreprise, Akash Palkhiwala, a déclaré que ses principaux clients en Chine ne disposaient pas de suffisamment de puces mémoire pour fabriquer des téléphones, malgré une demande soutenue de la part des clients.

"Nous avons vu plusieurs OEM (fabricants de périphériques), en particulier en Chine, prendre des mesures pour réduire leurs plans de construction de téléphones et leurs stocks de canaux ", a déclaré M. Palkhiwala.

Lors de la conférence téléphonique de Qualcomm, les analystes ont à nouveau pointé du doigt Apple. "Il semble qu'ils vont continuer à obtenir une part disproportionnée de la DRAM disponible ", a déclaré Ben Reitzes de Melius Research.

Un vétéran de l'industrie des smartphones, qui a demandé à ne pas être nommé parce qu'il discutait de questions d'approvisionnement sensibles, a déclaré que les fabricants de téléphones Android observaient avec prudence si Apple allait augmenter ses prix.

"Si Apple absorbe la totalité de l'augmentation de la mémoire et ne modifie pas le prix de ses téléphones, les téléphones Android deviendront plus chers, et le volume qu'ils espèrent obtenir sera une question", a déclaré le dirigeant.

Certains investisseurs d'Apple pensent qu'une hausse des prix est imminente.

"Apple a généralement la priorité sur ses concurrents... mais est à l'abri des pénuries du marché", a déclaré Dan Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust. "Apple continuera très probablement à augmenter les prix lors de l'introduction de nouveaux modèles d'iPhone", a ajouté M. Morgan.

L'action de Samsung pourrait également influer sur la situation.

Les analystes pensent que la division téléphonie de l'entreprise sud-coréenne pourrait également être en mesure d'absorber les augmentations de prix des mémoires parce qu'elle s'approvisionne en mémoires auprès d'une autre unité de Samsung.

"Nous observons Apple et Samsung", a déclaré Gadjo Sevilla, analyste chez Emarketer. "S'ils augmentent les prix, ils augmentent le plafond et les autres fabricants devront probablement ajuster leurs prix."

