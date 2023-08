Des investisseurs poussent le G20 à réorienter les subventions agricoles en faveur du climat et de la biodiversité

- Trente-deux investisseurs, réunis à travers le réseau d’initiatives collectives FAIRR, demandent aux ministres des Finances du G20 de respecter les engagements en matière d’agriculture pris lors de l’Accord de Paris et de la dernière COP15 Biodiversité de décembre 2022 de Kunming-Montréal. L’objectif étant d’éliminer progressivement les subventions agricoles nocives d’ici à 2030 et de les conditionner aux objectifs climatiques et de biodiversité. « À l'échelle mondiale, les gouvernements fixent des objectifs ambitieux en matière de climat et de préservation de la nature, mais compromettent à la fois ces ambitions en allouant près de 500 milliards de dollars de subventions agricoles nocives destinés à des produits à fortes émissions, tels que la viande rouge », avertit Jeremy Coller, fondateur de l’Initiative FAIRR.Parmi les trente-deux investisseurs représentant 7.300 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Legal & General Investment Management (LGIM) et BNP Paribas AM demandent une réorientation des subventions agricoles (15% de la valeur totale de la production agricole) afin qu’elles participent à la réduction des émissions des gaz à effets de serre et non l’inverse. Le FAIRR rappelle que selon les données de Nations-Unies, 87% des subventions agricoles favorisent des activités ayant un impact négatif sur l’environnement et la société. « Le système alimentaire est responsable de plus d’un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et constitue la principale menace pour 86?% des espèces en danger d’extinction. Les régimes de subventions agricoles nationaux sont identifiés comme l’une des principales causes de ces impacts », affirme Rachel Crossley, responsable de la conduite du groupe en Europe, pour BNP Paribas Asset Management.Le FAIRR cible notamment la Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union Européenne qui capte un tiers de son budget. La transformation de la PAC produit peu d’effet. Les investisseurs pointent le soutien à l’élevage (produits laitiers, viande rouge) responsable de la moitié des émissions carbone liées à l’agriculture sur le continent et bénéficiant de 20% des subventions.

Thibaud Vadjoux