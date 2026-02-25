Des investisseurs poursuivent Jefferies pour des pertes liées à l'effondrement de First Brands

Jefferies Financial Group

JEF.N a été poursuivi par des investisseurs qui affirment que la société de services financiers les a escroqués en investissant dans un fonds lié à First Brands, le fournisseur de pièces automobiles aujourd'hui en faillite.

Selon une plainte rendue publique mercredi dans un tribunal de l'État de New York à Manhattan, Jefferies et son fonds de financement commercial Point Bonita Capital ont faussement prétendu avoir eu une "domination en espèces" sur les créances achetées à First Brands, alors que le fournisseur de pièces détachées était en train de mettre en place ce que les procureurs fédéraux ont appelé une fraude de plusieurs milliards de dollars.

Eugenia II Investment Holdings et Eugenia III Investment Holdings, toutes deux basées dans les îles Vierges britanniques, ont déclaré avoir investi 25 millions de dollars dans Point Bonita et avoir été prises au dépourvu lorsqu'elles ont appris que First Brands avait le contrôle de leur argent alors qu'elle donnait doublement en garantie et manipulait les factures.

Les plaignants affirment qu'ils auraient pu investir leur argent ailleurs sans la fraude, la négligence et le manquement à l'obligation fiduciaire de Jefferies.

Ils réclament au moins 18,4 millions de dollars, soit la différence entre la valeur actuelle de leur investissement et le montant qu'ils affirment avoir pu gagner ailleurs.

"Sans équivoque, Jefferies n'a pas commis de fraude", a déclaré un porte-parole de Jefferies dans un courriel. "Nous nous défendrons vigoureusement contre ces plaintes spécieuses et espérons obtenir gain de cause sur le fond."

Bloomberg News avait déjà fait état de cette action en justice. Jefferies a déclaré en octobre que son unité Leucadia Asset Management, par l'intermédiaire de Point Bonita, détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands. Leucadia est également défendeur dans le procès d'Eugenia.

Le fondateur de First Brands, Patrick James, et son frère Edward James, ancien cadre de First Brands, ont été inculpés le mois dernier à Manhattan pour fraude et conspiration dans le cadre de l'effondrement de leur entreprise. Patrick James a également été accusé de diriger une entreprise de criminalité financière continue.

Les frères ont plaidé non coupable.