Des investisseurs appellent les entreprises à inclure le risque climat dans leurs comptes

(NEWSManagers.com) - Des investisseurs représentant plus de 9.000 milliards de dollars d'actifs ont écrit à 36 des plus grandes entreprises européennes pour s'assurer que l'accord de Paris est pris en compte dans les rapports financiers. L' initiative est coordonnée par l' Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) et inclut notamment les sociétés de gestion Fidelity, J.P. Morgan AM, DWS, M&G, Federated Hermes, Candriam, Jupiter ou Robeco AM. Les entreprises ciblées font partie des secteurs de l' énergie, des matériaux, des transports. Parmi elles figurent Anglo American, BASF, BMW, BP, Deutsche Lufthansa, EDF et Shell.

La coalition demande aux entreprises de refléter correctement dans leurs états financiers les implications des engagements mondiaux visant à limiter l'augmentation des températures à un niveau bien inférieur à 2 °C, et idéalement à 1,5 °C1. Les entreprises reçoivent également un exemplaire du document " Investor Expectations for Paris-aligned Accounts" publié aujourd'hui par l'IIGCC, qui détaille les mesures que les investisseurs demandent aux entreprises de prendre sur cette question.

" Les entreprises ne peuvent plus se permettre d'ignorer ce que le changement climatique signifie pour leurs activités. Les investisseurs ont besoin que les impacts financiers du passage à une trajectoire nette zéro soient comptabilisés et pris en compte" , explique Stephanie Pfeifer, PDG du Groupe d'investisseurs institutionnels sur le changement climatique. " Le changement climatique est matériel et l'importance de l'alignement sur l'accord de Paris ne fait aucun doute, ce dont les investisseurs ont maintenant besoin, c'est de la visibilité des entreprises dans leurs comptes. Ils le font clairement savoir aujourd'hui et attendent des entreprises qu'elles présentent leurs comptes conformément aux normes comptables mondiales existantes" , poursuit-elle.

Le document " Investor Expectations " définit cinq mesures que les entreprises doivent prendre pour préparer des comptes " alignés sur l'accord de Paris " 3. Il décrit également les attentes spécifiques des investisseurs, qui souhaitent que les auditeurs signalent les cas où les comptes ne tiennent pas compte de risques climatiques importants.

Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, trois types d'actions sont identifiés : l'engagement, le vote et la cession. Les directeurs des comités d'audit et les auditeurs sont spécifiquement identifiés pour être tenus responsables de la réalisation des attentes des investisseurs.