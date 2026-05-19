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Des experts internationaux de la santé se réunissent pour étudier les différentes options de vaccin contre le virus Ebola Bundibugyo
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jennifer Rigby

Un groupe d'experts dirigé par l'Organisation mondiale de la santé se réunira mardi pour examiner s'il existe des options vaccinales permettant de lutter contre une importante épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo.

Selon l'OMS, on dénombre 131 décès présumés et 500 cas liés à l'épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola. L'OMS et les Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies ont tous deux déclaré qu'il s'agissait d'une urgence de santé publique.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola , dont le taux de létalité peut atteindre 40 %.

Il existe toutefois un vaccin appelé Ervebo, fabriqué par Merck MRK.N , qui est utilisé contre la souche Ebola Zaïre mais qui, selon des études sur des animaux, semble offrir une certaine protection contre la souche Bundibugyo. La possibilité de tester cette option ainsi que d’autres sera à l’ordre du jour.

“Lorsqu’une épidémie est causée par une souche pour laquelle il n’existe pas de mesures de lutte, nous allons donner des conseils sur la meilleure approche à adopter”, a déclaré le Dr Mosoka Fallah, directeur par intérim du département scientifique de l’Africa CDC. “Nous examinerons les données dont nous disposons et prendrons une décision.”

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