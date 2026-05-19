Des experts de la santé se réunissent pour étudier les différentes options de vaccin contre le virus Ebola Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Plus de 500 cas suspects d'Ebola ont été recensés

* Les experts étudient les options de traitement et de vaccin

* Il n'existe aucun vaccin approuvé contre la souche Bundibugyo

(Ajout du groupe Gavi au paragraphe 7 et de Hatchett aux paragraphes 9 à 11) par Jennifer Rigby

Un groupe d'experts dirigé par l'Organisation mondiale de la santé se réunit mardi pour examiner s'il existe des options vaccinales permettant de lutter contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo.

Cette réunion virtuelle fait suite à plus de 130 décès présumés et 500 cas liés à l'épidémie de la souche Bundibugyo du virus Ebola, selon l'OMS qui, conjointement avec les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré une urgence de santé publique.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvés contre la souche Bundibugyo du virus Ebola , dont le taux de létalité peut atteindre 40 %.

OPTIONS DE VACCINATION

Il existe toutefois un vaccin appelé Ervebo, fabriqué par Merck MRK.N , qui est utilisé contre la souche Ebola Zaïre mais qui, selon des études sur des animaux, a montré qu'il conférait une certaine protection contre la souche Bundibugyo.

La possibilité de tester cette option et d'autres sera à l'ordre du jour de la réunion du Groupe consultatif technique de l'OMS, ont déclaré l'OMS et d'autres scientifiques. Mais la décision finale reviendra aux gouvernements du Congo et de l'Ouganda voisin, où deux cas confirmés ont également été détectés. Les traitements potentiels seront également abordés.

"Lorsqu'une épidémie est causée par une souche pour laquelle il n'existe pas de contre-mesures, nous allons donner des conseils sur la meilleure approche à adopter", a déclaré le Dr Mosoka Fallah, directeur par intérim du département scientifique de l'Africa CDC. "Nous examinerons les données dont nous disposons et prendrons une décision."

Le groupe Gavi, spécialisé dans les vaccins, dispose d'un stock de vaccins contre Ebola. Sa directrice générale, Sania Nishtar, a indiqué que 2 000 doses se trouvaient déjà au Congo, au cas où les experts décideraient de les utiliser dans le cadre d'un essai clinique dans ce pays.

Certains experts ont estimé que l'épidémie pourrait encore être difficile à maîtriser.

"Notre inquiétude concernant cette épidémie est très grande", a déclaré Richard Hatchett, directeur de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui finance le développement de nouveaux vaccins et examine les candidats potentiels.

Il a expliqué qu'une épidémie survenue en 2018-2019 dans la même région du Congo, causée par le virus Ebola Zaïre, avait pris deux ans à maîtriser en raison de la situation sécuritaire sur place, alors même qu'un vaccin était déjà approuvé et disponible.

"La situation sécuritaire est très grave, et il sera donc difficile de mener des essais cliniques, mais cela sera également nécessaire", a-t-il déclaré.