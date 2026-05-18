Des données prometteuses dans le cancer du poumon pour Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:44
Pour rappel, cette étude, sponsorisée par Johnson & Johnson, évalue le potentiel du nanoradioenhancer , 1er de sa classe, JNJ-1900 (NBTXR3), chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3 (CPNPC).
D'après la société de biotechnologie spécialisée en nanomédecine, ces premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale de JNJ-1900 (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez ces patients.
Les réponses initiales d'efficacité chez 7 patients ayant suivi le traitement complet de chimioradiothérapie concomitante, JNJ-1900 et la consolidation avec durvalumab sont prometteuses, avec un taux de réponse global de 85,7% et un taux de contrôle de la maladie de 100%.
Nanobiotix revendique aussi un taux de réponse complète de 57,1%, alors qu'avec le standard de soins actuel, l'ampleur de la réponse reste limitée dans le CPNPC inopérable de stade 3, avec des taux de réponse complète très faibles (moins de 5%).
L'absence de progression de la maladie et l'amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme, estime la société en conclusion.
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