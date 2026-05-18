 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des données prometteuses dans le cancer du poumon pour Nanobiotix
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 07:44

Nanobiotix annonce des données prometteuses issues de la première partie de l'essai clinique randomisé de phase II CONVERGE, présentées lors de la réunion annuelle de la European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO 2026).

Pour rappel, cette étude, sponsorisée par Johnson & Johnson, évalue le potentiel du nanoradioenhancer , 1er de sa classe, JNJ-1900 (NBTXR3), chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules inopérable de stade 3 (CPNPC).

D'après la société de biotechnologie spécialisée en nanomédecine, ces premiers résultats suggèrent que l'injection intra-tumorale/intra-nodale de JNJ-1900 (NBTXR3) est réalisable et peut être effectuée en toute sécurité chez ces patients.

Les réponses initiales d'efficacité chez 7 patients ayant suivi le traitement complet de chimioradiothérapie concomitante, JNJ-1900 et la consolidation avec durvalumab sont prometteuses, avec un taux de réponse global de 85,7% et un taux de contrôle de la maladie de 100%.

Nanobiotix revendique aussi un taux de réponse complète de 57,1%, alors qu'avec le standard de soins actuel, l'ampleur de la réponse reste limitée dans le CPNPC inopérable de stade 3, avec des taux de réponse complète très faibles (moins de 5%).

L'absence de progression de la maladie et l'amélioration progressive de la réponse au fil du temps suggèrent un potentiel de durabilité à long terme, estime la société en conclusion.

Valeurs associées

NANOBIOTIX
43,820 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des voitures en bout de chaîne dans l'usine Stellantis de Poissy (région parisienne) le 15 avril 2026. L'usine cessera la production automobile après 2028. ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Les paris chinois de Stellantis pour rebondir
    information fournie par AFP 18.05.2026 08:11 

    Après deux années de recul, le constructeur automobile Stellantis va présenter jeudi son plan pour rebondir, grâce à des alliances avec des groupes chinois, une hiérarchie entre ses quatorze marques et une baisse des coûts et des prix, selon les analystes. Né en ... Lire la suite

  • SANOFI : Sous les résistances, une consolidation est probable
    SANOFI : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 18.05.2026 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Le mouvement reste haussier
    DASSAULT SYSTEMES SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.05.2026 08:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • REMY COINTREAU : L'indécision domine
    REMY COINTREAU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 18.05.2026 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
111,16 +4,29%
Or
4 538,91 -0,03%
CAC 40
7 952,55 0,00%
NANOBIOTIX
43,82 0,00%
INNATE PHARMA
1,74 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank