 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 231,50
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Des données positives dans une maladie rénale pour Roche
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 10:50

Roche fait part de résultats statistiquement et cliniquement significatifs de l'étude de phase III INShore portant sur Gazyva/Gazyvaro chez des enfants et des jeunes adultes atteints d'un syndrome néphrotique idiopathique, une maladie rénale chronique.

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir qu'un plus grand nombre de personnes ont obtenu une rémission complète soutenue à un an (semaine 52) avec Gazyva/Gazyvaro par rapport au mycophénolate mofétil.

Certains critères d'évaluation secondaires clés importants ont également été atteints. Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié et l'innocuité était conforme au profil bien caractérisé de Gazyva/Gazyvaro chez l'adulte.

'S'il est approuvé, Gazyva/Gazyvaro pourrait aider les enfants et les jeunes adultes à maintenir la rémission, potentiellement avec un besoin réduit de stéroïdes pour gérer leur maladie', souligne le groupe de santé helvétique.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
263,900 CHF Swiss EBS Stocks -1,31%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank