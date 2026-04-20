Des données de phase III positives dans la BPCO pour AstraZeneca
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 09:05
"Près de 400 millions de personnes sont diagnostiquées avec une BPCO, qui constitue la 3e cause de décès (hors COVID-19) à l'échelle mondiale. Même sous traitement standard inhalé, plus de 50% des patients présentent des exacerbations", souligne AstraZeneca.
Dans cette étude, les patients ont reçu du tozorakimab 300 mg ou un placebo en plus des soins standards une fois toutes les deux semaines. L'essai a inclus des patients atteints de BPCO présentant encore des exacerbations modérées à sévères tout en recevant des soins standards inhalés.
Le tozorakimab a démontré une réduction statistiquement et cliniquement significative du taux annualisé d'exacerbations modérées à sévères de la BPCO dans la population principale d'anciens fumeurs et dans la population globale.
Il a généralement été bien toléré avec un profil de sécurité favorable conforme aux essais précédents. Les données seront soumises par AstraZeneca aux autorités de régulation et partagées avec la communauté scientifique lors d'une prochaine réunion médicale.
Ces résultats font suite à l'annonce en mars des résultats positifs à haut niveau des essais pivots de phase III OBERON et TITANIA étudiant le tozorakimab à un intervalle de posologie de quatre semaines.
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