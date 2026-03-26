Des crypto-monnaies pour un logement ? Coinbase propose des acomptes garantis par des jetons sur le marché de l'immobilier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini et Niket Nishant

Coinbase COIN.O s'associe à Better Home & Finance BETR.O pour permettre aux acheteurs de maisons de mettre en gage leurs avoirs en crypto-monnaies comme garantie pour les acomptes, marquant ainsi l'une des tentatives les plus ambitieuses à ce jour d'adapter les actifs numériques aux besoins du grand public.

Les candidats à l'accession à la propriété pourront obtenir un prêt sur le bitcoin ou l'USDC de leur compte Coinbase pour couvrir l'acompte, ont indiqué les deux sociétés jeudi. Le prêt sera distinct de l'hypothèque garantie par Fannie Mae sur la maison.

Les acheteurs n'auront plus à vendre leurs crypto-monnaies pour financer leur acompte, ce qui se fait généralement en espèces ou en quasi-espèces.

Les clients pourraient conserver leurs actifs plus longtemps, ce qui leur permettrait de bénéficier de nouvelles hausses de prix et de reporter leurs obligations fiscales.

Cela pourrait également tempérer les critiques de longue date selon lesquelles les crypto-actifs ont peu d'utilité pratique.

"Ce produit est conçu pour fonctionner dans le cadre des garanties du système hypothécaire existant, y compris la manière dont les risques tels que la volatilité des actifs sont gérés", a déclaré à Reuters Kara Calvert, responsable de la politique américaine chez Coinbase.

Toutefois, cette approche ajoute de la complexité et un effet de levier à un achat déjà coûteux. En effet, les acheteurs parieraient sur le fait que la préservation de l'exposition aux crypto-monnaies justifie la souscription d'un second prêt en plus de l'un des engagements financiers les plus importants de leur vie.

L'accès à la propriété s'est resserré ces dernières années, car les coûts d'emprunt élevés, les prix élevés et l'offre restreinte ont fait passer l'âge médian des primo-accédants à 40 ans, contre 32 ans en 2000, selon les données de l'Association nationale des agents immobiliers (National Association of Realtors).

Les prêts hypothécaires seront montés et gérés par Better.

DE LA MARGINALITÉ AU COURANT DOMINANT

L'administration Trump, favorable aux cryptomonnaies, a pris plusieurs mesures pour assouplir les obstacles réglementaires qui ont longtemps limité leur expansion dans les produits financiers traditionnels.

L'année dernière, la Maison Blanche a ordonné aux régulateurs d'élargir l'accès aux investissements alternatifs, y compris les crypto-monnaies, dans les plans 401(k) des épargnants à la retraite.

Lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024, Trump a promis de faire des États-Unis la "capitale mondiale de la crypto".

"Nous maintenons un dialogue actif et bipartisan avec Washington", a déclaré Calvert, de Coinbase, à propos de la réglementation des cryptomonnaies, ajoutant que le produit de l'entreprise élargira l'accès à la propriété pour les Américains dont la richesse ne se trouve pas dans des comptes traditionnels.

Coinbase a déclaré que ses prêts hypothécaires garantis par des cryptomonnaies fonctionnent comme un prêt immobilier conventionnel, avec les mêmes protections juridiques.

Un porte-parole de la société a déclaré que les conditions du prêt hypothécaire et les taux d'intérêt ne seront pas affectés par les fluctuations du cours du bitcoin une fois que le prêt sera actif.

Il n'y aura pas non plus d'appels de marge même si la valeur de la cryptomonnaie mise en gage chute, tant que le propriétaire continue à effectuer ses paiements, a ajouté le porte-parole.