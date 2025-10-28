Des centaines de contrôleurs aériens prennent un second emploi alors que le shutdown se poursuit

Des centaines de contrôleurs aériens américains ont pris un second emploi temporaire alors qu'ils n'ont pas reçu leur premier salaire complet mardi, ce qui accroît la pression sur le système de sécurité aérienne, déjà mis à rude épreuve, a déclaré un responsable syndical mardi.

Le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré aux journalistes de l'aéroport national Reagan Washington que le nombre de contrôleurs augmenterait à mesure qu'ils chercheraient des moyens de payer leurs factures.

"Le nombre de contrôleurs va rapidement atteindre le millier", a déclaré M. Daniels, qui a appelé le gouvernement à mettre fin à l'impasse. "Nous voulons que la fermeture prenne fin aujourd'hui... Quelle que soit la manière dont cela se fera, c'est ce que le peuple américain mérite."