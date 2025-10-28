 Aller au contenu principal
CAC 40
8 222,66
-0,20%
Des centaines de contrôleurs aériens prennent un second emploi alors que le shutdown se poursuit
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des centaines de contrôleurs aériens américains ont pris un second emploi temporaire alors qu'ils n'ont pas reçu leur premier salaire complet mardi, ce qui accroît la pression sur le système de sécurité aérienne, déjà mis à rude épreuve, a déclaré un responsable syndical mardi.

Le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens, Nick Daniels, a déclaré aux journalistes de l'aéroport national Reagan Washington que le nombre de contrôleurs augmenterait à mesure qu'ils chercheraient des moyens de payer leurs factures.

"Le nombre de contrôleurs va rapidement atteindre le millier", a déclaré M. Daniels, qui a appelé le gouvernement à mettre fin à l'impasse. "Nous voulons que la fermeture prenne fin aujourd'hui... Quelle que soit la manière dont cela se fera, c'est ce que le peuple américain mérite."

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,4100 USD NASDAQ 0,00%
DELTA AIR LINES
60,450 USD NYSE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
32,245 USD NYSE 0,00%
UNITED AIRLINES
98,8000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

